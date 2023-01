Jusqu’à 22 500 nouvelles places abordables dans des garderies privées en Alberta

Ces nouvelles places seront créées dans le cadre de l’Accord entre le Canada et l’Alberta sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, signé en 2021.

Celui-ci visait à offrir une réduction de 50 % des frais moyens des parents pour les services de garde réglementés d’ici la fin de 2022 et atteindre une moyenne de 10 $ par jour d’ici l’exercice financier 2025 à 2026 pour toutes les places en services de garde réglementés .

Des ententes similaires ont été signées avec les neuf autres provinces. Avec l’Alberta, l'entente prévoyait notamment la création de 42 500 nouvelles places dans des garderies publiques ou à but non lucratif. En Alberta, la majorité des garderies sont cependant privées et à but lucratif.

La province et le gouvernement fédéral s’étaient donc entendus pour subventionner jusqu’à 67 500 places abordables dans ces établissements. Une fois ce plafond atteint, les gestionnaires de garderies ne pouvaient cependant pas créer de nouvelles places abordables et étaient forcés de facturer des tarifs différents à des parents d’enfants qui sont pourtant dans le même groupe.

Pour aller de l’avant avec la nouvelle tranche de financement, les deux ordres de gouvernement devaient d’abord s’entendre sur un système de contrôle des coûts pour les propriétaires de garderies privées.

Selon des données fournies par le gouvernement provincial, l’Alberta comptait environ 113 500 places de garderie abordables en novembre 2022, dont 67 500 dans des garderies privées, et 46 000, dans des garderies à but non lucratif.

La nouvelle phase de l’entente pourrait mener à la création de 90 500 places en milieu privée et 81 000 places dans des garderies à but non lucratif pour un total de 171 500 places abordables en 2026.

Parmi les nouvelles places subventionnées, 1600 ont déjà été approuvées par le ministère des Services à l’enfance et pourront être créées presque immédiatement , selon la province. Jusqu’à 2000 places de plus seront ouvertes dès que les propriétaires de garderies auront rempli les conditions nécessaires pour obtenir un permis.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Robson Fletcher