Don Juan de retour au Québec pour son 20e anniversaire 

Depuis sa première représentation au Théâtre Saint-Denis en 2004, Don Juan a attiré plus de 600 000 spectateurs et spectatrices au Québec, en France et en Corée du Sud. Avec des chansons comme Du plaisir, Changer, L’homme qui a tout et Les fleurs du mal, l’album tiré de la comédie musicale a également connu un franc succès avec plus de 200 000 exemplaires vendus.

La distribution de la nouvelle tournée n’a pas encore été dévoilée, mais on pourrait s’attendre à ce que le tandem composé de Jean-François Breau (Don Juan) et Marie-Ève Janvier (Maria) soit de la partie, le couple ayant participé à toutes les moutures du spectacle depuis ses débuts.

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau au Gala de l'ADISQ le 31 octobre 2004, à Montréal. Photo : La Presse canadienne / PAUL CHIASSON

La comédie musicale Don Juan a été créée par l’auteur-compositeur-interprète franco-tunisien Félix Gray, à partir de la figure mythique de Don Juan, reprise notamment par Molière au 17e siècle. L’intrigue se situe dans une Espagne romantique et intemporelle, où le jeune libertin déchaîne les passions tout en tentant de dompter celle que déclenche en lui l’irrésistible Maria.

Le spectacle sera notamment présenté du 7 au 10 août 2024 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, à Montréal. La prévente débutera le 2 février à 10 h et la vente auprès du grand public, le 3 février à 10 h.