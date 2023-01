Champ de tir de Tracadie : des militants s’opposent à nouveau à la reprise des travaux

Dans le secteur de Pont-Lafrance, à Tracadie, l'arrivée d'une grosse machine pour déneiger et ouvrir la voie aux responsables de la décontamination n'est pas passée inaperçue.

Des protestataires se sont rendus à l'ancien champ de tir de Tracadie, mardi après-midi. Photo : Gracieuseté

La transformation du champ de tir en champ de bleuet va entraîner la coupe d'arbres.

Raynald Brideau, un opposant à la déforestation, s'est rapidement rendu sur place. Les machines sont entrées pour faire de la coupe forestière , déplore-t-il. Il y a quelques manifestants qui sont venus pour tenter d'arrêter ça. La GRC est ici et des gardes forestiers .

Les travaux avaient déjà été interrompus par les militants en février dernier avant d'être suspendus à la demande de la province.

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches explique que les travaux de décontamination sont une question de sécurité afin de garder la zone sécuritaire pour tous les utilisateurs du site, y compris les utilisateurs de sentiers motorisés et non motorisés, les chasseurs, les pêcheurs et les groupes de protection de la faune .

Une manifestation pacifique

Le chanteur Serge Brideau, qui organise une manifestation dimanche contre la déforestation, admet qu'il est un peu découragé. Il avait assisté à une visite de la ministre de l'Agriculture, Margaret Johnson, l'été dernier.

La ministre de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick, Margaret Johnson, souhaite voir pousser des bleuets en quantité industrielle sur l'ancien champ de tir de Tracadie Photo : gouvernement du N.-B.

Je pensais cet été quand Margaret Johnson avait décidé de venir à Tracadie avec son chef de cabinet, avec son sous-ministre, qu'elle allait constater l'ampleur du développement des bleuets autour de l'ancien champ de tir , explique-t-il. Je pensais aussi et qu'elle allait voir la beauté du champ de tir et que ça allait peut-être pencher dans la balance.

Serge Brideau veut voir une manifestation pacifique. Il a l'impression, avec d'autres militants, d'avoir fait tout ce qui était possible pour sensibiliser la population et les élus.

« C'est un peu notre chant du cygne. Moi, en tout cas, je ne sais plus quoi faire et je commence à être épuisé. » — Une citation de Serge Brideau, militant contre la déforestation

Il assure qu'il n'organisera plus d'autres manifestations pour protéger l'ancien champ de tir de Tracadie.

L'artiste néo-brunswickois Serge Brideau ne comprend pas l'attitude du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l'ancien champ de tir de Tracadie. Photo : Radio-Canada