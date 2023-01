Une nouvelle caserne et un nouvel hôtel de ville pour Pointe-à-la-Croix

Pointe-à-la-Croix se lancera bientôt dans la construction d’une nouvelle caserne qui abritera aussi l’hôtel de ville. Il s’agit d’un projet majeur, notamment pour les pompiers qui ont besoin d'un endroit mieux adapté et plus sécuritaire.

Actuellement, les pompiers sont très à l'étroit, ce qui inquiète le directeur du service incendie de Pointe-à-la-Croix-Matapédia-et-les-Plateaux, Pascal Martel. C’est vraiment dangereux, dit-il. Il y a toujours un pompier qui peut rester coincé entre deux véhicules.

Le problème selon lui, c’est l’espace entre les véhicules qui se trouvent dans la caserne de Pointe-à-la-Croix. C’est tellement étroit qu’entrer et sortir quoi que ce soit est un véritable casse-tête , estime-t-il.

Ce n'est pas le seul problème soulevé par le chef des pompiers. Présentement, les équipements qu’on a sont désuets, l’infrastructure qu’on a au niveau de la caserne incendie, c’est désuet, précise-t-il. Au niveau de la santé et la sécurité au travail, c’est très désuet. Donc, nos pompiers ont vraiment besoin d’un environnement de travail plus sécuritaire.

Un projet de nouvelle caserne d’un peu plus de 6 millions de dollars, est sur la table. Pour Pascal Martel, le nouveau bâtiment sera mieux adapté pour accueillir la vingtaine de pompiers à temps partiel.

« Si on veut garder nos pompiers en poste, si on veut avoir la rétention du personnel, ben il va falloir qu’on ait des équipements vraiment adaptés au travail de nos pompiers. » — Une citation de Pascal Martel, directeur du service incendie de Pointe-à-la-Croix-Matapédia-et-les-Plateaux

Le service incendie de Pointe-à-la-Croix est installé dans cette caserne depuis une vingtaine d'années selon le directeur Pascal Martel.

Selon le directeur, il ne devrait y avoir qu'un véhicule par porte dans la caserne.

La façon d'entreposer, de désinfecter et de laver l'équipement ne respecte pas les normes.

Le directeur du service incendie de Pointe-à-la-Croix-Matapédia-Les Plateaux, Pascal Martel

La nouvelle caserne sera construite sur le site du garage municipal, soit le bâtiment à gauche de l'image. Le garage quant à lui, sera relogé dans la caserne actuelle qu'on peut apercevoir au fond à droite.

Déménagement de l’hôtel de ville

Le projet ne concerne pas seulement la caserne. La Municipalité veut y ajouter une annexe pour y déménager l’hôtel de ville. Les responsables attendent les confirmations du gouvernement du Québec, mais ils ont bon espoir d’avoir un financement d’environ 90 %.

Le problème avec le bureau municipal actuel, qui est situé sur le boulevard Inter-Provincial, est qu’il a besoin de rénovations importantes que le maire Pascal Bujold estime à un demi-million de dollars.

Pour payer cette facture, la Municipalité a décidé de louer le bâtiment une fois rénové.

Le maire souligne que de futurs locataires se sont déjà manifestés : Services Québec et la MRC d’Avignon. Dans le fond, les rénovations qu’on va mettre dans l’hôtel de ville, on va s’assurer justement que ça soit défrayé sur 10 ans, mettons pour être sûrs que ça ne coûte rien aux contribuables.

« C’est certain que c’est "win-win" pour les contribuables et pour la Municipalité. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Hôtel de ville de Pointe-à-la-Croix Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les responsables espèrent que les travaux commenceront l’été prochain et que les portes du nouveau bâtiment ouvriront à l’été 2024.

Pointe-à-la-Croix sans toit?

Le maire croit que les employés de la Municipalité se retrouveront sans domicile fixe durant quelques mois à la fin de l’année. Un des locataires doit emménager absolument en octobre 2023, précise-t-il.

Le problème, c’est que la Municipalité prévoit déménager dans ses nouveaux locaux plusieurs mois plus tard, à l’été 2024.