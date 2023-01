La championne de bras de fer manitobaine Josée Morneau prépare sa relève

La Winnipégoise est aussi présidente de l'Association manitobaine de bras de fer depuis mai 2022. Elle offre depuis la mi-janvier des ateliers le jeudi soir pour des jeunes âgés de 5 à 14 ans. Les prochaines séances auront lieu, le 2, le 9 et le 16 février.

C'est ma passion, ça fait 25 ans que je compétitionne et que je m'entraîne. Là c'est de la transmettre à d'autres , lance-t-elle, entre deux séances d'entraînement avec ses protégés.

Pour Josée Morneau, l'échauffement est important tout comme le développement des muscles et des tendons pour éviter les blessures. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Elle dit que grâce à ce sport, elle a su développer une discipline personnelle et exploiter son côté fonceur.

Dès le début de la séance, elle aide les jeunes à développer la force dans leur poignet et à développer des techniques pour bien entamer leur match. Mme Morneau laisse le participant avoir le dessus sur elle.

Par la suite, des matchs sont organisés, lors desquels Josée Morneau encourage les jeunes sportifs.

Quand les enfants n'ont jamais tiré, je leur montre à faire les mouvements pour renforcer les tendons et les muscles parce que si tu arrives à un tournoi et n'as jamais touché à ça, ça peut être dangereux pour les blessures , lance-t-elle.

Josée Morneau participe, en tant qu'arbitre, à une compétition de bras de fer en 2019. Photo : Radio-Canada

Gagner par la vitesse

Âgé de 10 ans, Étienne Bouchaud apprécie les ateliers de bras de fer organisés par Josée Morneau à l'École Précieux-Sang. Il se dit ravi de pouvoir profiter des conseils d'une championne comme elle.

J'aime le tir au poignet parce que je ne pratique pas vraiment ma force. Je joue au hockey et au soccer. Quand je vais être plus grand, je vais pouvoir utiliser [ma force] plus. [...]J'aime apprendre avec elle parce qu'elle a beaucoup de savoir.

Étienne Bouchaud se concentre dans son apprentissage du bras de fer et compte participer au Défi Josée Morneau, le 18 février 2023. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

La fille de Mme Morneau, Jasmine, qui est entraînée par sa mère, excelle dans le sport. Cette dernière a remporté plus d'une trentaine de médailles dans la discipline.

Contrairement à sa mère, qui tente de déjouer l'adversaire par la stratégie, Jasmine Morneau mise sur la vitesse.

Moi je vais vraiment vite, mais ma mère c'est le contraire. [Sa stratégie] c'est de forcer et ne pas aller vite parce qu'elle a peur de briser le bras des autres. Mais moi, j'ai moins mal au bras en allant vite , explique Jasmine Morneau.

Après les ateliers, Josée Morneau tiendra une compétition de bras de fer, le 18 février, le Défi Josée Morneau, à l'École Précieux-Sang, en marge du Festival du Voyageur. Des jeunes et des adultes pourront participer à la compétition.