L’accueil de travailleurs étrangers, un casse-tête dans la Péninsule acadienne

Un an plus tard, ces Marocains se font toujours attendre et, même si le dossier suit son cours, personne ne sait encore quand ils viendront.

Ce projet n’est pas mort. Absolument pas , assure Myriam Léger, agente de développement économique, environnemental et de l’immigration de la Municipalité régionale des Hautes-Terres.

Myriam Léger est la coordonnatrice à l'accueil des nouveaux arrivants de Saint-Isidore. Photo : Radio-Canada

Le processus est plus long qu’on l’avait évalué. Dans ce genre de dossier, il est impossible de donner une date. On comprend que cela a créé des attentes , a-t-elle précisé.

Elle a rappelé que tout ce qui concerne le recrutement et l’immigration des travailleurs est l’affaire de l’employeur Oxford Frozen Food, en Nouvelle-Écosse.

L'usine de transformation alimentaire d'Oxford Frozen Food dans la Péninsule acadienne traite des tonnes de bleuets sauvages. Photo : Shelby Gagnon

Nous avons une très belle collaboration et une belle complicité avec les gens d’Oxford. Ils sont conscients de notre ruralité car eux-mêmes travaillent dans un milieu rural , a expliqué Mme Léger.

Malgré nos tentatives, Oxford Frozen Food n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Longs délais chez Immigration Canada

Même son de cloche du côté du nouveau maire de la municipalité régionale des Hautes-Terres et ancien député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry.

« Je ne dis pas que les Marocains ne viendront pas. Le projet n’est pas mort. Mais c’est Immigration Canada qui décide. » — Une citation de Denis Landry, maire de la Municipalité régionale des Hautes-Terres

Denis Landry est maire de la nouvelle municipalité régionale des Hautes-Terres. Photo : Radio-Canada

Ces Marocains devaient arriver au début de 2022 dans la Péninsule acadienne. On parlait alors de 200 personnes. Le principal critère d’embauche était qu’ils soient francophones. Ils étaient attendus par l’ancien village de Saint-Isidore, qui avait notamment créé un poste de facilitatrice à l’intégration du groupe.

Mais des problèmes avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et les délais importants dans le traitement des dossiers causés par la guerre en Ukraine ont retardé leur venue.

Des Maliens à Saint-Isidore

Le village a cependant récemment reçu 12 personnes du Mali, un pays d’Afrique de l’Ouest. Ils viennent travailler à l’usine d’Oxford située à Tilley Road.

Arrivés en octobre, ces travailleurs ont été hébergés dans des chambres d’hôtel de Tracadie. Ils ont depuis peu déménagés dans un quartier du village de Saint-Isidore qui comprend 10 maisons mobiles.

Oxford Frozen Foods s’est occupé de l’aménagement de ces nouveaux travailleurs et leurs familles doivent bientôt les rejoindre.

La Municipalité régionale des Hautes-Terres facilite l’intégration de ces nouveaux arrivants en les informant notamment des divers services offerts dans la communauté, a précisé le maire Denis Landry.