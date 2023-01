L’Indie Asylum joue dans la cour des grands avec son premier Asylum Direct

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La séance débute dans une ambiance inquiétante, à la lumière de nombreuses chandelles, mettant la table pour le studio Chasing Rats Games. Le directeur Alexis Gallant-Vigneault et son équipe en sont à leur deuxième jeu vidéo avec Worship, un multijoueur en ligne en monde ouvert qui infiltre le monde des sectes.

« Ta dévotion envers le Dieu te donne des pouvoirs, ce qui te permet de les utiliser pour causer l'apocalypse et décimer l’ensemble de la population. » — Une citation de Alexis Gallant-Vigneault

L’idée de travailler avec le thème des sectes vient, étonnamment, de l’amour des membres du studio pour l’univers Pikmin de Nintendo. Tout comme c’est le cas avec les personnages de cette série de jeux, le studio souhaitait, avec Worship, jouer à leur tour avec l’idée de contrôler une population.

Dans ce jeu en noir et blanc, avec des accents de couleur rouge vif, le joueur ou la joueuse incarne le leader d’un groupe, qui peut ordonner à ses membres de soulever des objets ou encore de se transformer en projectile pour attaquer l’ennemi. Les disciples peuvent aussi être utilisés comme des sacs de sang pour répandre au sol le symbole du culte pour préparer des rituels, utiles lors des combats.

On ne connaît pas encore la date de sortie du jeu, mais elle est prévue en 2023.

This Bed we Made de Lowbirth Games

Par la suite, les internautes assistant à l’événement de l’Indie Asylum se font plonger dans une ambiance chic et feutrée, digne d’un bar du début du 20e siècle.

Cigarettes à la main, Kevin Chancey, le responsable marketing et producteur de contenu de l'Indie Asylum, y rencontre Chloé Lussier du studio Lowbirth Games, afin de discuter de l’intrigue de leur jeu en préparation, This Bed we Made.

L'intrigue du jeu se déroule dans un hôtel du nom de Clarington.

« Tout a commencé avec une femme de chambre qui y a trouvé quelque chose de très inhabituel, voire troublant, dans la salle de bain. » — Une citation de Chloé Lussier

Elle s’est mise à fouiller dans les effets personnels des personnes occupant la chambre, et est tombée sur d’étranges notes qui traînaient , poursuit-elle.

Ces notes portaient sur d’autres chambreurs et chambreuses de l’hôtel, avec des informations sur leur identité, leurs occupations, etc.

Tout était connecté d’une certaine façon , ajoute-t-elle, précisant qu’elle ne sait pas exactement comment.

On comprend que ce sera le rôle des joueurs et de joueuses de résoudre ce mystère dans ce jeu, qui sera lancé en 2023.

Broken Edge de Fast Travel Games et Trebuchet

Dans Broken Edge, les joueurs et les joueuses incarnent en réalité virtuelle l’un des six personnages de combattants et combattantes afin de se livrer à une bataille à un contre un.

Avec son univers fantastique coloré, il va aux antipodes des jeux traditionnels de combat, souvent sombres.

Le jeu d’épée sera offert en mode coopératif en ligne, et il sera possible d’y jouer entre différents supports ( crossplatform ).

Roots of Yggdrasil de ManaVoid Entertainment

Dans le jeu Roots of Yggdrasil de ManaVoid Entertainment, l'une des quêtes est de rebâtir le World Tree . Pour y arriver, le joueur ou la joueuse incarne le personnage de Sunna, qui doit notamment trouver des semis et récolter leur énergie pour pouvoir utiliser de nouveau le portail qui mène au sommet d’Yggdrasil, l’ultime objectif du jeu.

ManaVoid Entertainment s’amuse à mélanger les genres dans ce jeu narratif. La jouabilité repose sur la construction d’une ville on y ajoute plusieurs éléments de style roguelike .

Une démonstration du jeu est offerte sur le site Steam.

Biomorph de Lucid Dreams Studio

Maxime Grégoire du studio Lucid Dreams Games donne des nouvelles de son jeu vidéo de style Metroidvania Biomorph, qui peut se décrire comme un Hollow Knights qui rencontre Kirby , d’après un article de Nintendo Life.

« Lorsque tu tues un ennemi dans le jeu, c’est possible de prendre son corps. Comme tu as le contrôle de la créature, tu as accès à ses habiletés. » — Une citation de Maxime Grégoire

Ces nouvelles compétences permettent aux joueurs et joueuses de naviguer dans le jeu, de combattre des ennemis et de résoudre des casse-têtes. C’est bien d’être le monstre dans ce titre , ajoute-t-il.

L’inspiration de cette mécanique de jeu, qui permet de changer de corps et d’habiletés, ne vient pourtant pas de la populaire boule rose Kirby, mais bien du jeu à succès Mario Odyssey de la console Nintendo Switch. Dans ce titre, le personnage du plombier utilise son chapeau pour adopter toutes sortes d’apparences et caractéristiques de jouabilité.

Le jeu Biomorph peut être joué en démonstration sur le site Steam. La sortie est prévue d’ici la fin de l’année.

Two Falls de Unreliable Narrators

Kim Berthiaume présente son nouveau studio Unreliable Narrators, dont la mission est de créer des jeux qui donnent une voix aux personnes qu’on n’entend pas assez .

Leur premier jeu, Two Falls, raconte une histoire sous deux angles, incarnée par deux personnages différents.

On y découvre le monde à travers leurs yeux, avec deux approches artistiques différentes. On voit comment les personnages vivent leurs émotions, comment ils comprennent et voient leur monde et leur culture , explique Kim Berthiaume.

L’un des personnages que le joueur ou la joueuse suit est Jeanne, une Française qui quitte son continent pour un nouveau monde, la Nouvelle-France, afin d’y refaire sa vie au 18e siècle.

L’autre personnage est Maïkan, un jeune chasseur innu, qui comprend qu’un changement est en train de survenir dans son monde.

Vos choix façonnent les caractères respectifs des protagonistes , explique-t-on sur le site de Unreliable Narrators.

Des membres de communautés autochtones font partie intégrante de l’équipe créative d’Unreliable Narrators, et les idées sont en cours de validation par un conseil des personnes aînées innues et wendates.

Des jeux vidéo de Charlie Chaplin sont en développement au Québec. Photo : B Df'rent Games

Rappelons que l’Indie Asylum a récemment signé une entente avec le studio B Df’rent Games, qui a acquis les droits de Charlie Chaplin. Aucun nouveau détail n’a été diffusé à ce sujet lors du Asylum Direct de mardi.

L’organisation abrite une dizaine de studios de jeux vidéo et quelque 150 pros de l’industrie.