Remparts-Phoenix : les séries avant le temps

Sherbrooke a une équipe très difficile à affronter. Ça va nous permettre de voir où on est rendu et les choses qu’on peut encore améliorer , estime Patrick Roy, à deux jours du duel entre les deux formations.

L'entraîneur-chef ne veut pas tirer de leçon de la défaite de 5-2 des siens contre ce même Phoenix, le 31 décembre dernier. Les deux équipes étaient alors privées de quelques-uns de leurs meilleurs joueurs, principalement en raison du Mondial de hockey junior. On ne s’est pas vraiment affronté avec nos alignements complets , pointe l’ex-numéro 33.

Les Remparts ont rendez-vous avec le Beauceron Joshua Roy et le Phoenix de Sherbrooke, jeudi soir, au Palais des sports. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Avec une vingtaine de matchs à faire avant les séries éliminatoires, il est toutefois temps pour les Remparts de prouver leur valeur face aux meilleures équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Il faut performer contre des équipes de haut de classement et ça, ç'en est une. Sur la route, dans un aréna qui sera probablement plein, c’est un maudit bon test pour notre équipe.

Les Mooseheads aux trousses des Remparts

Le match aura une saveur de séries éliminatoires pour Québec et Sherbrooke. Les deux équipes siègent au sommet de leur division respective, mais on leur souffle au coup.

Malgré neuf victoires à leurs 11 derniers matchs, les Remparts ont vu leur avance sur les Mooseheads d’Halifax fondre. La puissante formation des Maritimes a remporté ses 11 derniers matchs et n’a pas subi la défaite en temps réglementaire en 21 matchs. Les voilà à six points de Québec avec un match en main.

Coéquipier de Joshua Roy et Tyson Hinds avec Équipe Canada junior, Nathan Gaucher retrouvera les deux hommes dans l'équipe adverse, jeudi soir. Photo : Getty Images / Andy Devlin

Le classement est très serré. Sherbrooke bataille avec Gatineau et Victoriaville dans leur division. Nous, on bataille avec Halifax. Les matchs comme celui de jeudi sont très importants pour les deux équipes. C’est comme un match de séries , illustre Patrick Roy.

Remparts de père en fille

Les Remparts accueillaient mardi matin les jeunes joueurs du Blizzard du Séminaire Saint-François sur la glace du Centre Vidéotron. En vertu de son classement, l’équipe M13 a obtenu le droit de représenter les diables rouges au Tournoi pee-wee de Québec.

Or, le Blizzard mise sur une gardienne de but dont le nom et le numéro rappelleront des souvenirs aux partisans des Remparts. Emy Couture est la fille de Patrick Couture, qui avait brillé devant le filet de l’équipe en 1997-1998.

Patrick Couture et sa fille Emy à l'entraînement des Remparts, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

J’étais vraiment heureuse d'apprendre qu’on allait représenter les Remparts. J’ai la chance d’avoir le numéro 39 de mon père, donc c’est vraiment plaisant , s’est réjouie la principale intéressée.