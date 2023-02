Comment un simple verre peut parfois mener à la dépendance

René est comme bien des gens : il adore ce petit moment de la journée où il se verse un verre, après une journée bien rapide, et où tout s’arrête. Un moment agréable pour évacuer le stress, se changer les idées et se sentir un peu plus léger, moins écrasé par le poids des soucis quotidiens.

Il n'est pas le seul. Bien des Québécois aiment prendre leur petit verre pour se détendre. Mais en février, plusieurs d'entre eux font une pause, s'obligent à un mois d'abstinence pour prendre soin de leur santé, pour économiser et aussi peut-être pour revoir leurs habitudes. Si cette campagne s’avère salutaire pour bon nombre de personnes, elle n’a pas la même résonance pour d’autres aux prises avec une sérieuse dépendance. Comme René.

Il aime le vin, un peu trop, avoue-t-il. Il en boit tous les jours et c’est comme ça depuis 10 ans.

Je prends un petit verre et un autre, et la première chose dont je me rends compte, c’est que la bouteille est finie. C’est là que tu réalises que tu as un problème.

« Je ne suis pas hanté par le vin le jour. C’est plus quand l’heure du souper approche, le happy hour. C'est là que je vais y penser. » — Une citation de René

Pourtant, de l’extérieur, rien ne laisse présumer qu’il a un problème avec la bouteille. Retraité depuis quelques années, il a toujours été un employé performant. Il s’entraîne trois fois par semaine, fait de la musique, adore la voile. Mais il y a cette pensée qui, au fil du temps, est devenue pour lui une obsession et une dépendance.

Le Centre Jean-Patrice-Chiasson de Sherbrooke du CIUSSS de l'Estrie - CHUS aide les personnes aux prises avec une dépendance à l'alcool. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

René aimerait arriver à reprendre le contrôle. Faire comme bien des gens et prendre un verre pour le plaisir, juste quelques-uns à l’occasion, sans finir la bouteille. Dans un monde idéal, se limiter au samedi soir : une bouteille devant un repas avec sa blonde. Point à la ligne.

Mais il n’en est rien pour l’instant. Il consomme plutôt une bouteille par jour à lui seul. Je ne me soûle pas la gueule, je ne déparle pas, je ne marche pas tout croche , s’empresse-t-il de préciser. Il sait toutefois que sa consommation est excessive et qu’elle est la cause de son embonpoint et de ses troubles du sommeil. Rien toutefois pour l’inquiéter outre mesure... pour l’instant.

Conscient toutefois qu’il doit se prendre en main, depuis un an et demi, il va chercher de l’aide au Centre de dépendance Jean-Patrice-Chiasson du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Il raconte qu’il progresse grâce notamment au groupe de discussion auquel il prend part. À la maison, il tient un registre, mesure les quantités et diminue graduellement sa consommation. Il est rendu à 750 millilitres de vin par soir. Avant, c’était un litre et demi.

Entre plaisir et dépendance

C'est facile de glisser, de passer d'une consommation [légère] sans conséquence vers une consommation qui en a un peu plus.

Isabelle Dubé, psychoéducatrice et intervenante au Centre Jean-Patrice Chiasson, en a vu passer des hommes et des femmes comme René depuis plus de 20 ans. Des personnes qui ont un travail, une famille, et qui, un jour, réalisent que le plaisir qu’ils avaient à prendre un verre est devenu une habitude difficile à mettre de côté. Que la consommation est devenue, tranquillement et sans qu’ils s’en aperçoivent vraiment, une source de problème dans leur vie.

Isabelle Dubé est psychoéducatrice et travaille en dépendance depuis plus de 20 ans au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Au départ, la consommation peut sembler anodine, mais la bouteille peut prendre de plus en plus une emprise sur les choix de vie, explique Isabelle Dubé, qui, après des années d'intervention clinique, supervise aujourd'hui le travail des intervenants. Manquer de motivation et d’énergie pour assister à un concert de son enfant, choisir de rester à la maison pour prendre un verre plutôt que de rendre visite à un proche et organiser son horaire et ses sorties en fonction de ce verre sont quelques exemples de choix qui sont faits en fonction de cette activité prisée dans notre société, souligne-t-elle.

Ce n’est pas si grave que ça, mais on voit que ce sont des décisions qui viennent rétrécir mon champ d'action dans la vie. Ça commence souvent par des petites choses anodines. Dans un monde axé sur la performance et les obligations, prendre ce verre d’alcool est vu comme une récompense bien méritée, explique-t-elle. Un événement spécial qui vient briser la routine.

« À un moment donné, je veux faire quelque chose pour moi. Le goût et l'odorat sont des sens qui donnent accès au plaisir. » — Une citation de Isabelle Dubé, psychoéducatrice au Centre Jean-Patrice Chiasson

Si au départ, boire est d’abord et avant tout une façon de passer du bon temps, certaines personnes développent avec le temps une accoutumance qui envahit leur vie. Survient alors un point de rupture, explique Isabelle Dubé.

Quand l'aspect plaisir est parti et qu'on utilise l’alcool que pour gérer l'anxiété ou gérer cette boule de stress qui est tout le temps présente en nous, on se rend compte que ce n’est plus plaisant de boire. C'est généralement à ce moment que les gens vont faire : "Non! je ne peux pas continuer."

Des recommandations contraignantes

Récemment, le Centre canadien sur les dépendances révélait que ce n’est pas que ce type de consommation qui peut entraîner des problèmes de santé. Désormais, selon leurs données, les consommateurs s‘exposent à un risque modéré en buvant de trois à six verres par semaine et à un risque élevé en consommant sept verres ou plus. Beaucoup moins que les 10 à 15 consommations acceptables mises de l’avant par Educ’Alcool pendant des années.

Des recommandations qui ont eu l’effet d’un coup de massue pour bien des amateurs du petit verre occasionnel. Les nouvelles normes ébranlent les gens , admet Isabelle Dubé.

René se rend régulièrement au Centre Jean-Patrice Chiasson pour parler de sa dépendance à l'alcool. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Ces données sont remises en question par certains experts, mais elles exposent tout de même l’aspect nocif de l’alcool. Bien au fait des problèmes que peut engendrer une consommation régulière, Isabelle Dubé se réjouit de voir que la sonnette d’alarme est enfin tirée.

Je suis contente qu’on mette en lumière les risques [...] je me disais que ça ne se peut pas qu'on [en] parle peu ou pas. Elle constate cependant que certains s’empressent de les remettre en question, pour peut-être, comme elle le mentionne, éviter d'être trop confrontés et de trop se regarder.

On va trouver toutes sortes de bonnes raisons pour dire : "Moi, ma grand-mère a bu jusqu'à ses 90 ans et n’a pas eu de problèmes. Ou tous les gens qui n’ont pas bu toute leur vie, mais qui sont quand même morts d'un cancer.

Isabelle Dubé rappelle que l’alcool n’est pas un produit inoffensif, et estime qu’il était temps de parler des dangers liés à sa consommation. Exposer au grand jour les risques permet ensuite aux gens de faire des choix éclairés. Et parfois prendre cette pause, comme lors du Défi un mois sans alcool, pour réfléchir à la place que cette pratique prend dans notre vie.

Le Centre de dépendance de l'Estrie traite plus de 1000 personnes par année qui ont une dépendance à l'alcool. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Si j'ai besoin d'un mois [pour] arrêter et c'est la seule pause que je prends dans mon année, il y a peut-être matière à réflexion , suggère-t-elle.

Il restera toutefois toujours des irréductibles qui n’arrêteront pas de boire, peu importe les appels à la prudence qui leur seront lancés. René ne fera pas le mois sans alcool et avoue honnêtement que ce genre campagne n’a pas d’effets sur lui. Il mise plutôt sur sa démarche personnelle au Centre Jean-Patrice Chiasson pour arriver un jour à vaincre ses démons. Un dépendant va avoir le réflexe de dire : "Mourir de ça ou mourir d’autres choses!" Dans mon cas à moi, ça n’a pas réellement d’impact.

*Le prénom de René a été changé pour préserver son anonymat.