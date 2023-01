Pierre-Yves Roy-Desmarais de nouveau favori au Gala Les Olivier

Il fait face à une compétition féroce pour le prestigieux prix de l'Olivier de l’année, course dans laquelle il affronte Mathieu Dufour, Christine Morency, Arnaud Soly et Sam Breton – lauréat en 2021 –, qui ont toutes et tous été nommés dans cette même catégorie l’an passé.

Autre sentiment de déjà-vu dans la catégorie découverte de l’année : Pascal Cameron, Richardson Zéphir et Matthieu Pepper sont à la ligne de départ pour une deuxième année d’affilée. À cette liste s'ajoutent les noms de Michelle Desrochers et de Jean-Michel Martel.

L'humoriste Michelle Desrochers tentera de mettre la main sur le trophée de la découverte de l'année. Photo : Émilie Hébert

Les spectacles de retour aux Olivier

Sam Breton est aussi en lice pour le trophée du spectacle d’humour de l’année, un prix qui n’a pas été remis depuis le 21e Gala Les Olivier, en raison de la pandémie. Son spectacle Au pic pis à la pelle a d’ailleurs été lancé en 2019.

Il se mesurera à nouveau à Pierre Yves Roy-Desmarais et son éclectique Jokes, chapeau, maman, magie, piano, aussi cité dans la catégorie de l'auteur de l'année pour ce même spectacle, ainsi qu’à Classique, de Cathy Gauthier, à Une belle soirée, de Simon Gouache, et à Détour, de Guillaume Pineault.

Pierre-Yves Roy-Desmarais a obtenu sa quatrième nomination dans la catégorie du numéro d’humour de l’année pour Sans montage, dans laquelle on trouve aussi La fourche, de Korine Côté, Lesbienne, de Jessica Chartrand, Longue fin du monde, de Martin Perizzolo, et le numéro de Billy Tellier dans le Grand bien-cuit ComediHa! de Michel Barrette.

L'humoriste Guillaume Pineault est cité dans plusieurs catégories, dont celle du spectacle de l'année avec «Détour». Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Le travail des auteurs et autrices sera aussi souligné au 24e Gala Les Olivier. Dans la liste des finalistes, on trouve les noms d’Adib Alkhalidey pour son spectacle Québécois Tabarnak, de Virginie Fortin pour Mes sentiments, ainsi que de Guillaume Pineault, de Simon Delisle, de Simon Gouache, de Marie-Christine Lachance et de plusieurs autres.

Parmi les contenus produits pour la télé et le web, on retrouve notamment Club Soly et Infoman dans la catégorie des émissions, C’est comme ça que je t’aime, Entre deux Draps et La Maison-Bleue dans celle des série de fiction, ainsi que Complètement lycée, Gazebo et De pierre en fille dans la liste des séries web.

Un prix du public pour le web

Le public aura son mot à dire dans la catégorie de la capsule ou sketch web humoristique de l’année. Il aura à choisir entre À la recherche du pays : chapitre 2 – De malheureux à mâle heureux, de François Ruel-Côté et Sébastien Tessier (qui forment le duo Brick et Brack); Canal Carole – confidences avec Pierre Houde, de Silvi Tourigny; Gosser sur mon cell, de David Beaucage; Le grand débat Facebook, de P-O Forget et Yannick De Martio, ainsi que Noël Covid, d’Arnaud Soly.

Dans les nominations des deux catégories balado – avec script et sans script –, mentionnons Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne et Le podcast de la radio du peuple avec Korine Côté, Mathieu Charlebois et François Pérusse, ainsi que la double présence de Thomas Levac, en lice pour Couple ouvert avec Stéphanie Vandelac et Deux princes ou Les silences du hurlement avec Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.

Katherine Levac succède à François Bellefeuille dans le rôle d’animatrice cette année, et remettra pas moins de douze trophées à l’occasion de la soirée des Olivier, le 19 mars à compter de 20 heures sur ICI Télé. Plus tôt en après-midi, Neev remettra 8 autres statuettes, dédiées aux artisans et aux artisanes de l’industrie.