Prix Juno : The Weeknd, Avril Lavigne et Tate McRae au sommet des nominations

Grand gagnant des prix Juno l’an dernier avec une récolte de cinq trophées, le chanteur ontarien The Weeknd mène encore le bal cette année avec six nominations, suivi de près par les chanteuses Tate McRae et Avril Lavigne, qui comptent quatre nominations chacune.

The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, est en lice dans les catégories de l’album de l’année pour Dawn FM, du single de l’année pour Sacrifice, ainsi que d’artiste de l’année.

Il est aussi cité dans les catégories de l’album pop de l’année et de l’auteur-compositeur de l’année, ainsi que dans celle du choix du public TikTok Juno, un prix déterminé par le vote du public  (Nouvelle fenêtre) . Reste à savoir si le chanteur originaire de Toronto assistera à la cérémonie de remise de prix cette année, lui qui avait brillé par son absence l’an dernier.

Avril Lavigne Photo : chris pizzello/invision/ap / Chris Pizzello

La chanteuse Avril Lavigne, figure incontournable du pop-punk canadien au début des années 2000, se frotte à la jeune chanteuse de Calgary Tate McRae sur la deuxième marche du podium des nominations.

Elles sont toutes deux en lice dans quatre catégories : single de l’année, album de l’année, album pop de l’année et choix du public TikTok Juno. La première a lancé en 2022 son 7e album studio, Love Sux, alors que la seconde a dévoilé son 2e opus, I Used to Think I Could Fly.

Plusieurs artistes du Québec en nomination

Plusieurs talents du Québec se démarquent dans les nominations, d’abord dans la catégorie de l'album francophone de l’année, où s’affrontent Ariane Roy, Daniel Bélanger, Hubert Lenoir, Les Louanges et Lisa LeBlanc.

Le pianiste Jean-Michel Blais pourrait de son côté mettre la main sur le prix de l’album instrumental de l’année avec l’album Aubades, sa première incursion dans l’orchestration. Les groupes Arcade Fire, Voivod et Le Vent du Nord sont en lice respectivement dans les catégories du groupe de l’année, de l'album de musique métal/hard de l’année et de l'album roots traditionnel de l'année.

Pierre Kwenders Photo : Bonsound / Daniele Fummo

Le chanteur Pierre Kwenders pourrait également s’illustrer dans la catégorie de l'album de musique globale de l’année pour José Louis and The Paradox of Love, son 3e album, qui a remporté le prix Polaris en septembre dernier. Il disputera le prix entre autres avec le rappeur montréalais Wesli.

Le producteur montréalais Kaytranada pourrait pour sa part remporter le prix Jack du réalisateur de l’année, ainsi que celui du single rap de l’année, alors que la jeune chanteuse Rêve, établie à Toronto mais née à Montréal, est en lice dans trois catégories : choix du public Juno TikTok, révélation de l'année (artiste) et enregistrement dance de l'année.

Le 52e gala des prix Juno se tiendra le 13 mars à Edmonton. Rappelons que le groupe Nickelback sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne par la même occasion.