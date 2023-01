Les organismes se préparent à accueillir les itinérants pour les grands froids.

Les organismes sont unanimes : il faut tout faire pour que personne ne dorme à l’extérieur au cours des prochaines nuits.

À Lauberivière, il est prévu de procéder à une rotation des visiteurs pour permettre à un maximum de personnes de se réchauffer. Des déjeuners seront également offerts à tous ceux qui le désirent, même ceux qui n’auront pas dormi à la ressource.

Lauberivière offrira des déjeuners, même à ceux qui n'auront pas dormi dans le bâtiment, au cours des prochains jours. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Malgré ces nouvelles mesures mises en place, le directeur général de Lauberivière craint de devoir refuser des gens.

C’est déjà très difficile pour les gens en situation d’itinérance tout au long de l’année. Quand arrivent les grands froids, c'est encore plus difficile. On a déjà vu des gens arrivés avec des engelures très sévères. L’an passé, plusieurs personnes ont dû être hospitalisées. Heureusement il n’y a pas eu de mort, mais on n’est jamais à l'abri de situations tragiques , s’inquiète Éric Boulay.

Une demande de plus en plus importante pour les refuges

Chaque soir, Lauberivière héberge entre 100 à 130 personnes. Dans les six dernières années, le nombre de couchers a augmenté de 75 %, passant de 24 808 à 43 347, un nombre record en 2022.

Heureusement, une nouvelle ressource s’est ajoutée dernièrement à Québec. La Cheminée nocturne, sous la responsabilité du YMCA Saint-Roch, est ouverte sept jours sur sept, mais seulement la nuit.

Olivier Martin est le directeur soutien à la famille et à la communauté pour le YMCA Saint-Roch. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Elle accueille près de 70 personnes par nuit depuis son ouverture, le 12 décembre, mais 55 personnes maximum peuvent y dormir.

On ouvre à 22 h. On leur offre des couvertures. On prend les noms et l’heure à laquelle ils arrivent, au cas où on soit obligé de faire une rotation pendant la nuit, mais on ne voudrait pas se rendre là , avoue le directeur du soutien à la famille et à la communauté pour le YMCA Saint-Roch, Olivier Martin.

Manque de ressources

Pour Éric Boulay, l’ouverture de la Cheminée nocturne soulage grandement Lauberivière. Au cours de la dernière semaine, il a refusé en moyenne 10 personnes par nuit, faute de places. Il croit cependant que Québec a besoin de bien plus.

« Les ressources qu’on a à Québec sont insuffisantes pour absorber la demande. Il ne faut pas se leurrer, Lauberivière et la Cheminée nocturne sont un filet de sécurité, mais qui est très mince. » — Une citation de Éric Boulay, directeur général de Lauberivière

Une nuit, une de nos intervenantes a dû quitter parce qu’elle était malade. Il ne restait que trois intervenants et un agent de sécurité donc ils ont décidé de réduire les capacités d'accueil, mais ça a créé des tensions avec des usagers, car certains dehors ne pouvaient plus rentrer , raconte Olivier Martin.

Les organismes appellent à la tolérance

Pour Olivier Martin et Éric Boulay, il est essentiel d'accueillir les personnes intoxiquées, car s’ils passaient la nuit dehors, ils ne passeraient peut-être pas la nuit , croit le porte-parole du YMCA Saint-Roch.

Les deux organismes les acceptent, peu importe leur consommation. Des salles de dégrisement sont prévues pour éviter les accrochages avec d’autres usagers.

Dans la saison hivernale, Lauberivière rappelle à la population d’être indulgente.

Le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Je sais que c'est difficile de voir des gens dans la rue, c'est insécurisant, mais soyons tolérants dans la façon de dire aux gens de circuler ou référons-les vers les services , indique Éric Boulay.

Au-delà de la générosité, Olivier Martin espère que des changements structurels auront lieu pour aider les personnes en situation d’itinérance.

Nos sociétés capitalistes créent de l’exclusion et il faut travailler à faire changer ça. C'est un combat de longue haleine. On le voit avec l’inflation, de nouvelles personnes se retrouvent dans la rue , explique-t-il.

Avec les informations d'Alexane Drolet