Le bénéfice du dernier trimestre de 2022 de la pétrolière l'Impériale est deux fois plus important que celui de l'année précédente grâce à la solide performance de toutes ses activités, selon la société établie à Calgary. Le profit s'élève à 1,73 milliard de dollars, soit 2,86 $ par action, alors qu'il était de 813 millions de dollars, ou 1,18 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2021.

Les revenus totaux et les autres revenus pour la période de trois mois ont atteint 14,45 milliards de dollars, alors qu'ils avaient été de 12,31 milliards de dollars un an plus tôt.

L'extraction d'hydrocarbures a atteint l'équivalent de 441 000 barils de pétrole par jour au quatrième trimestre, comparativement à 445 000 barils par jour pour la même période en 2021.

La production trimestrielle brute totale de Kearl s’est établie en moyenne à 284 000 barils par jour, soit le même niveau que le précédent record de production trimestriel de ce site établi au quatrième trimestre de 2020 , indique le communiqué de presse publié mardi.

La production des activités de raffinage a pour sa part atteint en moyenne 433 000 barils par jour durant le plus récent trimestre, un résultat en hausse par rapport à celui de 416 000 barils par jour un an plus tôt.

La semaine dernière, l'Impériale a annoncé qu'elle irait de l'avant avec la construction d'une installation de diesel renouvelable à sa raffinerie de Strathcona, près d'Edmonton. Le projet est évalué à 720 millions de dollars.