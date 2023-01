Spotify devient la première plateforme à dépasser les 200 millions d’abonnements

Le nombre d'abonnements du chef de file mondial de la diffusion musicale en continu a augmenté de 14 % en un an, pour atteindre 205 millions. Ce nombre est plus élevé que la prévision des analystes, qui était de 202 millions. Le groupe a connu une bonne croissance dans toutes les régions, notamment en Amérique latine.

Le nombre total d’utilisateurs et d’utilisatrices, dont ceux et celles de la version gratuite, a atteint 489 millions et devrait franchir la barre du demi-milliard à la fin du premier trimestre de 2023, selon Spotify.

Le chiffre d'affaires annuel – qui provient essentiellement des revenus d’abonnement – dépasse lui aussi légèrement les attentes, avec une hausse de 21 % en un an, à 17 milliards de dollars.

Selon les responsables de la plateforme, cette hausse, enregistrée malgré la perte de 2 millions d’utilisateurs et d'utilisatrices en Russie, s’explique notamment par un nombre croissant d’adeptes de Spotify dans la génération Z, dont les membres ont vu le jour à partir de la fin des années 1990.

Des gains, mais aussi des pertes

Malgré ces résultats, le groupe suédois a enregistré d’importantes pertes, lui qui vient d'annoncer un plan de suppression de près de 6 % de ses effectifs (environ 10 000 personnes) pour adapter ses coûts à sa croissance. Ces récentes mises à pied sont les plus importantes à ce jour pour le fleuron scandinave, fondé en 2006 à Stockholm.

Spotify a subi une perte nette de 622,8 millions de dollars l'an passé, un montant beaucoup plus important qu'en 2021 (49,2 millions de dollars). Toutefois, les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 638,7 millions de dollars en 2022, selon l’entreprise de gestion de données financières et d’édition de logiciels Factset.

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a reconnu avoir été trop ambitieux en investissant plus vite que notre croissance du chiffre d'affaires .

Le PDG et cofondateur de Spotify, Daniel Ek. Photo : Getty Images / Andrew Burton

La plateforme a aussi investi plus de 1 milliard de dollars dans la baladodiffusion ces dernières années, devenant là aussi numéro un mondial.

Le développement de cette branche a également été la source de controverses, notamment avec la vedette américaine Joe Rogan, accusé de répandre de la désinformation dans ses émissions.

Joe Rogan est entre autres pointé du doigt pour avoir découragé la vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes par le biais de son balado. Photo : Getty Images / Cindy Ord

Le groupe, déjà régulièrement critiqué par des artistes au sujet des redevances jugées insuffisantes pour chaque écoute sur la plateforme, avait été contraint de prendre des mesures pour calmer la polémique.

Vers l’avenir

Nous avons bien terminé 2022 malgré une année difficile , a affirmé le patron et cofondateur du groupe, saluant une excellente croissance de la plateforme et promettant une meilleure efficacité en 2023.

Spotify prévoit d'atteindre 207 millions d’abonnements payants à la fin mars.

La plateforme accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années, malgré une croissance fulgurante du nombre de ses abonnements et une avance sur la concurrence, dont Apple Music et Amazon Music.