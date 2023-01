Deux Premières Nations deviennent partenaires dans la gestion du parc Mississagi

Les Premières Nations de Mississauga et de Serpent River sont maintenant partenaires, avec la Ville d’Elliot Lake, dans la gestion de l’ancien parc provincial Mississagi.

Lors d’une cérémonie tenue mardi matin, le gouvernement de l’Ontario a officialisé une entente en ce sens avec la Fondation du parc Mississagi, un organisme formé de la Ville d’Elliot Lake et des deux Premières Nations.

Depuis la fermeture du parc en 2012, la Ville d’Elliot Lake s’était vue confier la gestion du territoire, utilisé depuis comme un terrain de camping.

L’été dernier, la Ville et les deux Premières Nations s’étaient entendues pour la prise en charge de la gestion du parc en 2023 par la nouvelle fondation, après plusieurs années de discussion.

Le partenariat, qui est entré en vigueur le 15 janvier, doit permettre de diversifier les activités organisées au parc et d’y inclure une perspective autochtone. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Des années de dur labeur et de détermination ont mené à la création de la Fondation du parc Mississagi, et cet effort collectif permettra aux trois communautés de continuer à organiser des activités récréatives dans ce panorama unique, et ce pour les sept prochaines générations souligne le chef de la Première Nation de Mississauga, Bob Chiblow, dans un communiqué de la province.

Bob Chiblow, chef de la Première Nation de Mississauga. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Nous veillerons à ce que tous les visiteurs du parc profitent non seulement de sa grande beauté, mais acquièrent également une compréhension plus profonde et significative de la culture anishinabe , ajoute-t-il.

Le chef de la Première Nation de Serpent River, Brent Bissaillon, indique que ses membres ont hâte de travailler en partenariat avec leurs voisins.

Brent Bissaillion, gimaa (chef) de la Première Nation de Serpent River. (Photo d'archives) Photo : CBC/Erik White

Les visiteurs découvriront les multiples trésors que recèle le canton de North Shore , indique-t-il dans le communiqué.

De son côté, le maire par intérim d’Elliot Lake, Andrew Wannan, affirme que la Ville a été ravie de garder le parc ouvert et de le gérer. Mais je suis enchanté que ce nouveau partenariat avec nos voisins soit reconnu par le gouvernement provincial , affirme-t-il dans le communiqué.

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, David Piccini, a participé à la cérémonie.

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, David Piccini, à droite, en compagnie de Brent Niganobe, conseiller de la Première Nation de Mississauga. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Notre gouvernement est fier de s’associer avec la municipalité d’Elliot Lake et les Premières Nations de Serpent River et de Mississauga pour soutenir notre système de parcs provinciaux et ainsi contribuer à créer des collectivités plus fortes , a-t-il mentionné dans un communiqué.

Situé à environ 25 kilomètres au nord d’Elliot Lake, le parc offre notamment sept sentiers de randonnée de longueur et de niveau de difficulté variés, des sites de camping sauvage, des lacs pour faire du canot et du kayak, et de la truite pour les pêcheurs.