Une étude pour analyser la gouvernances de cinq corporations municipales à Trois-Rivières

En entrevue à Radio-Canada, le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morissette, confirme que l’administration municipale a fait appel à l’ IGOPP pour l’accompagner dans sa démarche d’amélioration de la gouvernance et de reddition de comptes de la part des corporations municipales, afin qu’elles correspondent mieux aux normes et aux bonnes pratiques actuelles en termes d’encadrement .

Le mandat que la Ville a donné à l’ IGOPP se divise en deux parties, la première est de proposer une politique pour encadrer la gouvernance et la reddition de comptes, chose qui n’existait pas mentionne Mikaël Morissette.

Les corporations ont des politiques par exemple de déontologie pour prévenir le harcèlement en milieu de travail, etc. Nous à la Ville, on n’avait pas de politique à donner à ces corporations-là pour qu’elles soient toutes sur le même pied d’égalité.

Le deuxième mandat est de faire un diagnostic de la gouvernance des cinq organisations.

« On veut venir clarifier les mandats et les exigences de redditions de comptes publiques que la Ville a avec ses mandataires, dans un objectif d’améliorer nos rapports mutuels ensemble. Puis d’améliorer la gouvernance et aussi renforcer la confiance des citoyens envers ces institutions. » — Une citation de Mikaël Morissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières

Pour analyser la gouvernance des organismes, l’ IGOPP a consulté les états financiers et les procès-verbaux des conseils d’administration. Elle a également rencontré des élus, des administrateurs, des gestionnaires et des fonctionnaires-cadres de l’administration municipale.

Maintenant, on est au moment où on doit venir présenter les recommandations et les résultats aux corporations concernées , explique le porte-parole de la Ville. Au moment où on se parle, le rapport n’est pas public, on veut procéder dans l’ordre par respect pour les corporations qui se sont prêtées au jeu, on veut leur présenter les résultats avant.

Mikaël Morissette n’exclut pas que le rapport puisse ensuite être rendu public.

Des rencontres devront avoir lieu dans les prochains jours.

D’après une entrevue réalisée à Toujours le matin