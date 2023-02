La radio pour faciliter l’intégration des travailleurs hispanophones en Beauce

« ¡Hola!¡Bienvenidos a todos!¡Están escuchando la fiesta mix! » Rose-Soleil Audet, co-animatrice de l'émission la Fiesta Mix sur les ondes de la radio commerciale Mix 99,7 à Saint-Georges accueille les auditeurs en espagnol. L’émission est le rendez-vous hebdomadaire de plusieurs travailleurs immigrants hispanophones et leurs familles, de plus en plus nombreux en Beauce .

« L’émission c’est une belle opportunité de m’intégrer et de pouvoir accompagner les gens. Pour moi, c’est une fierté! » — Une citation de Juan Carlos Quintero Canal, co-animateur de la Fiesta Mix

Hola Juan, como estas? Son co-animateur Juan Carlos Quintero Canal est arrivé en Beauce il y a un peu plus de 4 ans. Mon français, c’était zéro , lance le Colombien, mais il était animé par son désir de parler aux nouveaux arrivants à la radio pour les aider dans leur intégration.

Juan Carlos Quintero Canal est très impliqué dans la communauté beauceronne. Il est aussi diacre et célèbre une fois par mois une messe en espagnol à l'église de Saint-Georges. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À l'époque, Hugues Létourneau, directeur général de Radio-Beauce et propriétaire de la station, voulait faire jouer de la musique latine. Les deux hommes se rencontrent, la Fiesta Mix est née. On a fait un mélange des deux, de l’information pour les nouveaux arrivants et un mélange de chansons latines.

Ce n’est que deux ans plus tard que Rose-Soleil Audet, animatrice de l’émission du matin, se joint à l’équipe. Je ne pensais jamais faire [une émission de radio commerciale en espagnol] au Québec, puis en Beauce, pas besoin de s’expatrier à Montréal.

Rose-Soleil Audet parle espagnol et connaît bien la Colombie, pays d'origine de Juan Carlos, pour y être restée quelques mois. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« J’ai habité en Colombie. On a les mêmes références culturelles. C’est facile de se comprendre. » — Une citation de Rose-Soleil Audet, co-animatrice de la Fiesta Mix

Intégration en Beauce

Logements à louer, activités de raquette en soirée, cours de francisation, offre d’aide pour faire sa déclaration de revenus : les animateurs répondent aux demandes spéciales de toutes sortes. Même les expressions beauceronnes sont décortiquées!

Préenregistrée, l’émission est diffusée le vendredi et le samedi entre minuit et 2h du matin. On fait l’émission la nuit parce que plusieurs nouveaux arrivants travaillent dans les usines la nuit , explique Rose-Soleil Audet.

Juan Carlos Quintero Canal communique aux auditeurs hispanophones plusieurs messages qu'il reçoit sur les médias sociaux. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La baladodiffusion de l’émission amène plusieurs possibilités pour Hugues Létourneau. Ce qui est particulier, c’est que tu as des travailleurs qui sont à l’usine et qui saluent les membres de leur famille en Colombie ou au Mexique.

« C’est une belle opportunité de pouvoir donner un soutien aux personnes qui viennent ici toute seule. » — Une citation de Juan Carlos Quintero Canal, co-animateur de la Fiesta Mix