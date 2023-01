Plusieurs régions au Manitoba sous avis de froid extrême

Selon un avertissement publié par Environnement Canada mardi , les températures dans les moins 20 °C et les moins 30 °C et des vents de 10 à 20 km/h produisent un refroidissement éolien extrême de près de moins 40 aujourd’hui .

Les températures vont s'atténuer au cours de la journée de mardi, mais le refroidissement éolien extrême reviendra au cours des prochaines nuits et débuts de matinée.

Les régions de Chruchill, d’Island Lake, de Gillam, deLynn Lake et de Thompson sont les plus touchées par de basses températures.

Les températures de -34 °C à -36 °C degrés et des vents de 20 à 30 km/h génèrent un refroidissement éolien de près de moins 50 aujourd’hui , indique Environnement Canada.

Des consignes à suivre

Environnement Canada rappelle que le froid extrême comporte plusieurs risques qui touchent particulièrement des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Surveillez l’apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils , peut-on lire dans l’avertissement de froid extrême en vigueur.

L'agence fédérale met aussi en garde contre les gelures qui peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien.