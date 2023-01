Des travailleurs du Nicaragua à la rescousse de Boisaco

Pour remédier au manque de main-d'œuvre, la compagnie Boisaco a décidé de recruter neuf personnes du Nicaragua pour travailler dans ses installations de Sacré-Cœur et celles de son partenaire Bersaco, aux Bergeronnes.

Le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, a entrepris les démarches de recrutement international au printemps 2021, puisque l’entreprise était particulièrement touchée par le manque d'employés.

Steeve St-Gelais est président de Boisaco, une compagnie forestière qui génère 600 emplois à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Une des solutions que plusieurs entreprises ont déjà envisagées, c’est d’avoir recours à des travailleurs qui sont issus de l’immigration. Le processus visait à accueillir 14 travailleurs, il y en a neuf qui sont arrivés. Les autres vont arriver plus individuellement. Le processus a quand même été très long, on parle de presque deux ans , explique-t-il.

Sept des neuf travailleurs ont fait de Sacré-Cœur leur chez-soi. Les deux autres travailleurs du Nicaragua sont pour leur part établis aux Bergeronnes pour travailler dans l’entreprise partenaire de Boisaco, Bersaco.

Boisaco a acquis une ancienne auberge à Sacré-Cœur pour les loger pendant la durée de leur contrat de deux ans.

Pour sa part, la mairesse de Sacré-Cœur, Lise Boulianne, espère que les travailleurs s'établiront sur la Côte-Nord avec leur famille de façon permanente.

La mairesse de Sacré-Coeur, Lise Boulianne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Ça va contrer facilement la dévitalisation de nos municipalités. On sait que la Haute-Côte-Nord est en baisse démographique. Chaque année, on voit nos citoyens quitter le territoire et nos jeunes quitter pour étudier, mais qui ne reviennent pas , déclare-t-elle.

Boisaco accueille des travailleurs du Nicaragua ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Boisaco accueille des travailleurs du Nicaragua. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Un accueil préparé et adapté

Afin de faciliter l’arrivée des nouveaux arrivants, la coordonnatrice loisir, culture et tourisme pour la municipalité de Sacré-Cœur, Nancy Lamontagne, a travaillé en collaboration avec Boisaco et les commerçants de la municipalité afin de préparer l'arrivée des Nicaraguayens.

Nancy Lamontagne a également préparé un tour de Sacré-Cœur pour les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

On a travaillé sur un lexique qui a été distribué à toutes les entreprises de la municipalité. Le lexique est en français et en espagnol pour que les gens puissent les accueillir avec des mots en espagnol , raconte-t-elle.

Elle ajoute que la population de Sacré-Cœur a été très réceptive.

« Même les gens du Nicaragua nous ont dit qu’ils trouvaient ça super de voir les gens sortir leur lexique pour leur parler » — Une citation de Nancy Lamontagne, coordonnatrice loisir, culture et tourisme pour la municipalité de Sacré-Cœur

Boisaco compte également accueillir une douzaine de travailleurs en provenance du Sénégal d’ici la prochaine année.

Avec les informations de Camille Lacroix