Un artiste français sous le charme d’une Canadienne à 61 ans

C’est à l'occasion de son exposition Points de cœur du monde que l’artiste s'est rendu en Colombie-Britannique en 2014.

Il avait 61 ans et elle, 50 ans, et tous les deux étaient divorcés lorsque Cupidon a frappé.

François et Claudine se sont mariés en 2021, à l'âge de 68 et 57 ans. Photo : Fournie par François Michaud

Quand je suis arrivé à l'École Victor-Brodeur, on m’a fait visiter toute l'école. Je suis entré dans la classe, il y avait cette enseignante, je l'ai regardée et je me suis dit : c'est elle!

« Je suis venu à l'École Victor-Brodeur installer un grand cœur en cèdre rouge, et donc en posant ce geste, j'ai rencontré un cœur. Ce n’est pas mal comme histoire d'amour, non? » — Une citation de François Michaud

La dixième sculpture de la collection «Cœurs du monde» de l'artiste François Michaud a été installée à l'École Victor Brodeur, à Victoria. Photo : Fournie par François Michaud

Claudine, une enseignante originaire de Trois-Rivières, au Québec, est celle qui a conquis le cœur de l’artiste.

Les fréquentations

François raconte qu'il a dû travailler très fort pour gagner le cœur de sa belle : Claudine était intéressée, mais très réservée; j’ai dû lui demander trois fois avant qu’elle accepte mon invitation au restaurant.

Dans la mesure où je vivais en France, dit-il, ce n'était pas évident de la convaincre au début, malgré le coup de foudre, mais le cœur a ses raisons et la patience aussi.

Quelle était la première impression de la principale intéressée? J’étais très intriguée et j’étais... je crois, sous le charme , avoue Claudine.

L’amour après 50 ans

François dit aimer la simplicité et la grande générosité de Claudine ainsi que sa beauté. Il ajoute que leur connexion est fusionnelle : C’est un sentiment, c'est une question de toucher, une question de regard; c'est un ensemble.

« La magie ne peut pas s'expliquer. Qu’est-ce qui fait que vous allez fonctionner avec une personne et pas avec une autre? Comme le disait ma mère, quel que soit la couleur, le sexe ou l'âge, il n’y a pas de règles en amour. » — Une citation de François Michaud

Claudine dit aimer de François son optimisme, son attention, son authenticité et sa passion pour la vie, entre autres choses.

Lorsqu'on lui demande si elle s'attendait à retrouver l'amour après 50 ans, elle répond : Je ne crois pas qu’il y ait d’âge pour trouver l’amour.

La pragmatique et le créatif

François Michaud dessine des cœurs entrelacés lors de sa résidence à Pékin, en 2010. Photo : Fournie par François Michaud

Claudine est enseignante et sportive. François est un artiste, un créateur. Elle est plus pragmatique; lui est un passionné des grandes idées.

Ils aiment partager leur quotidien, cuisiner ensemble, voyager, s’occuper du potager, aller marcher...

Elle me soutient beaucoup dans mon travail. Pour moi, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui m'encourage à me mettre à dessiner et à peindre. Elle m'apporte beaucoup; j'aime beaucoup son point de vue critique , souligne l'artiste.

Le mariage

François et Claudine ont décidé d’officialiser leur amour en se mariant en 2021.

Comme c’était en période de COVID-19, le mariage a été célébré avec seulement deux témoins et la préposée au mariage dans le jardin.

François affirme que les enfants adultes du couple ont bien pris la nouvelle union de leurs parents : De toute façon, elles sont plus occupées par leurs amours que par les miennes! dit-il en riant.

L'artiste raconte que les histoires d’amour au troisième âge sont fréquentes dans sa famille.