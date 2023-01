Démission du vice-président exécutif d’Hydro-Québec, Éric Filion

Selon nos informations, M. Filion quitte ses fonctions actuelles pour occuper un poste dans une entreprise privée.

À l'embauche de la société d'État depuis 2016, le vice-président exécutif quittera officiellement ses fonctions le 17 février pour relever de nouveaux défis professionnels , apprend-on dans une communication interne envoyée aux employés d'Hydro-Québec.

J’ai su ça hier soir. Je n’ai pas parlé à M. Fillion. Je n’ai pas beaucoup de contacts avec lui, mais je comprends qu’il va se joindre à une autre belle société québécoise qui va être annoncée plus tard, a déclaré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, mardi au micro de Radio-Canada.

Les départs se succèdent à la tête de la société d'État ces dernières semaines. En janvier, la PDG Sophie Brochu a causé la surprise en annonçant son départ en avril prochain, deux années avant la fin de son mandat. Une décision qui n'est pas politique, selon elle.

La présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Jacynthe Côté, a elle aussi tiré sa révérence en décembre dernier.

Questionné par le journaliste Alec Castonguay sur l'existence d'un possible conflit entre le gouvernement et Hydro-Québec pour expliquer ces départs en cascade, le ministre Pierre Fitzgibbon affirme n'en voir aucun.

Pas du point de vue du gouvernement, a-t-il assuré. Non. Au contraire, je pense qu’il y a de bonnes relations avec Hydro-Québec. Moi je suis en poste depuis quelques mois et à date j’ai eu de très bonnes discussions avec les gens d’Hydro-Québec. Ça va continuer puis on va remplacer les gens qui vont quitter.

« Hydro-Québec est évidemment une société d’État. Elle doit avoir sa propre gouvernance, en même temps, le gouvernement est actionnaire. C’est au gouvernement de déterminer les grandes orientations. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Plus de détails suivront