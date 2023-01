Une série de crimes violents ébranle la population de Placentia

Les choses changent dans la communauté et ce n’est pas pour le mieux , affirme le maire Keith Pearson.

La porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, la caporale Jolene Garland, affirme que le détachement de Placentia-Whitbourne est complet et qu’il est bien équipé pour répondre aux crimes commis dans la région.

Elle reconnaît que des résidents sont inquiets à la suite d’incidents récents, qui ont poussé les autorités à recommander aux résidents de certains quartiers de rester momentanément chez eux, mais elle souligne que ces incidents constituent un sommet plutôt qu’une tendance.

Selon le maire, le détachement de Placentia reçoit souvent de l’aide de celui de Whitbourne qui est situé à distance de plus de 40 km. Beaucoup de choses peuvent se produire en une heure, parce que c’est le temps de réponse en ce moment , dit-il.

Selon la caporale Garland, certains détachements de la GRC dans la province manquent de personnel, mais non celui de Placentia.

Des citoyens effrayés

Le maire Pearson dit passer beaucoup de temps à recevoir des appels des résidents inquiets, dont des parents qui hésitent à laisser leurs enfants jouer dehors et des personnes âgées qui laissent les rideaux baissés en plein jour. Il dit qu’il n’avait jamais reçu auparavant en neuf ans de politique municipale autant d’appels de ce genre.

La peur a atteint un sommet peu avant Noël lorsque des policiers fortement armés ont pris position dans plusieurs quartiers en raison d’une violation de domicile.

La GRC a déployé un important dispositif lors d'une violation de domicile à Placentia les 23 et 24 décembre 2022. Photo : Gracieuseté d'une personne qui tient à conserver l'anonymat

Selon la police, deux malfaiteurs munis d’une arme à feu et d’un bâton de baseball sont entrés de force dans une maison et ils ont agressé un homme et une femme. L’homme a été atteint d’un coup de feu. Deux suspects arrêtés séparément le lendemain sont accusés de tentative de meurtre et de voies de fait graves, entre autres.

Ces coups de feu et la chasse à l’homme qui a suivi menée par des policiers équipés de fusils d’assaut et ayant une allure militaire constituait un incident parmi d’autres, explique M. Pearson.

La crainte de représailles

Une résidente de Placentia qui a subi une violation de domicile l’année dernière et un couple qui a utilisé une chaise pour empêcher qu’un homme défonce la porte de son domicile témoignent de ces crimes au cours d’entrevues. CBC /Radio-Canada accepte de ne pas identifier ces personnes parce qu’elles craignent vivement de subir des représailles.

C’était l’expérience la plus horrible et terrifiante de ma vie et par conséquent je ne serai plus jamais la même personne , affirme la femme qui s’était barricadée dans une chambre l’hiver dernier lorsqu’un homme est entré de force chez elle et a pillé le rez-de-chaussée. Selon elle, le malfaiteur répétait qu’il avait une arme à feu et qu’il allait s’en servir.

L’intrus, Sherlock Jonathan Stacey, a été arrêté et condamné à peine de prison, mais cette dame vit toujours dans la peur. Elle dit avoir acheté des systèmes de sécurité et d’éclairage et qu’il lui arrive de jeter des coups d'oeil par la fenêtre en pleine nuit pour vérifier si des gens circulent dans la rue.

Le maire de Placentia, Keith Pearson, demande une plus grande présence policière à la suite d’une série de crimes violents commis dans la municipalité. Photo : Radio-Canada / Terry Roberts

Puis, plus tôt ce mois-ci, un couple a été réveillé en pleine nuit par un homme qui tentait d’enfoncer la porte du domicile tout en lançant des menaces. Les propriétaires disent qu'ils ont calé une chaise contre la porte pour l'empêcher d'enter et attendu environ une heure l’arrivée des policiers.

Sherlock Jonathan Stacey, qui était de retour à Placentia après avoir purgé sa peine, est accusé pour ce deuxième incident. Plusieurs accusations pèsent sur lui, dont la possession illégale d’une arme à feu.

Lorsqu’une personne est en détresse et appelle à l’aide, les agents de la GRC interviennent aussitôt que possible , assure la caporale Garland, mais elle ajoute que certains facteurs, comme l'emplacement des agents à ce moment où de mauvaises conditions routières peuvent influencer le temps de réponse.

Le maire attribue la détérioration de la situation à une croissance du trafic de drogue dans la région et à l’arrivée de certaines personnes qui ont des antécédents criminels, dont Sherlock Jonathan Stacey.

Andrew Furey parle d’investir dans les services policiers

Des représentants de Placentia ont exprimé leurs préoccupations à la GRC et au ministre de la Sécurité publique, John Hogan. Le maire indique que l’on planifie une réunion publique à ce sujet.

Keith Pearson dit être encouragé entre-temps par les propos du premier ministre Andrew Furey durant une entrevue accordée à la station de radio VOCM le 18 janvier. M. Furey a dit à cette occasion que son gouvernement serait prêt à investir pour améliorer les services policiers.

Le maire dit croire que cela pourrait améliorer la qualité de vie de ses concitoyens.