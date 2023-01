Le philanthrope Marcel Desautels est décédé

Né en 1934 à Saint-Boniface, il est mort mardi matin à Toronto.

M. Desautel a fait don de dizaines de millions de dollars à plusieurs établissements d’éducation postsecondaires au Canada, dont l’Université du Manitoba, l’Université de Saint-Boniface (USB), l’Université de Toronto et l’Université McGill. Diverses facultés et bourses portent son nom.

Le philanthrope a étudié au Collège universitaire de Saint-Boniface (l’ancien nom de l’USB) 1947 à 1955 avant d’obtenir sa maîtrise en droit à l’Université du Manitoba.

En 2009, il était donateur majeur et président de VISION, la plus grande campagne de financement de l’histoire de l’Université de Saint-Boniface, qui visait à amasser 15 millions de dollars. Un pavillon, inauguré en 2011, porte d’ailleurs son nom à l’USB et accueille les programmes de sciences de la santé et l’École de travail social.

Membre de l’ordre du Canada

Il a occupé des postes de haute direction auprès du gouvernement et dans le secteur privé.

En 1970, il est devenu président-directeur général de Creditel du Canada Limitée, qui était alors la plus grande agence d’évaluation de crédit et de recouvrement de dette au pays.

Lorsque la firme a été vendue, M. Desautel est devenu le président d’une fondation créée à partir de ses actifs, la Fondation Canadienne de la Gérance du Crédit. Depuis 1996, celle-ci distribue plus de 400 bourses par an.

Aider la jeunesse, c’est toujours ce qui m’a motivé, quand je [regarde les jeunes], je vois des héros du futur , avait-il confié à Radio-Canada, en 2019.

Au total, le Franco-Manitobain a donné plus de 100 millions de dollars.

M. Desautels a reçu l’ordre du Canada, l’ordre de l’Ontario, et l’ordre du Manitoba.