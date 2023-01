J'appuie à 100 % Madame Elghawaby , a déclaré le premier ministre Justin Trudeau à son arrivée au conseil des ministres aux journalistes. Elle a démontré tout au long de ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur dont on a besoin maintenant. Je comprends que faire face à l’islamophobie, ça va exiger des conversations importantes et parfois difficiles, mais on a besoin de quelqu’un qui s’y connaît, qui est ancré à fond et je sais que c’est la bonne personne.

Au lendemain de sa nomination comme représentante spéciale d'Ottawa pour lutter contre l'islamophobie, Amira Elghawaby a dû clarifier ses déclarations passées, vendredi, en déclarant qu' elle ne croit pas que les Québécois soient islamophobes .

La controverse a pris naissance à la suite de la parution d'un texte dans La Presse, vendredi, rappelant le contenu d'une lettre qu'avait publiée Mme Elghawaby dans le Ottawa Citizen, en 2019, dans la foulée de l'adoption par Québec de la Loi sur la laïcité de l'État (aussi connue sous le nom de loi 21).

Lundi, après avoir exigé des excuses, le ministre québécois responsable de la Laïcité et des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, a demandé la démission de la représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie au gouvernement fédéral, Amira Elghawaby.

Plus de détails à venir.