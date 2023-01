Le retour de la course automobile sur glace réjouit les amateurs de Thunder Bay

Le Thunder Bay Autosport Club, qui souffle cette année 56 bougies, organise des courses sur la baie située sur le territoire de la Première Nation de Fort William.

Il s’agit de la première saison régulière ouverte au public depuis le début de la pandémie, selon le président du club, Gary Adomko.

Lors des courses qui ont eu lieu dimanche, alors que la température a atteint -27°C avec le refroidissement éolien, le plus grand défi a été la poudrerie, qui a réduit la visibilité des pilotes.

Les deux premiers week-ends ont été plus doux avec une glace claire, ce qui a rendu le parcours plus facile à naviguer, indique M. Adomko, qui est lui aussi pilote d’une voiture sur glace.

Dans ce type de course, vous êtes parfois assez libre. Vous apprenez vraiment beaucoup sur votre voiture et le contrôle de la voiture et votre niveau d'adhérence par virage, c'est très différent de tout le reste , ajoute-t-il.

Un spectacle qui attire les gens

Des centaines d'amateurs de courses et leurs familles sont attirés par les courses chaque semaine, selon M. Adomko.

Les spectateurs peuvent s’installer sur la colline qui surplombe la piste, soit dans le confort de leur voiture, soit à quelques pas de la ligne de départ, applaudissant au son des moteurs qui résonnent dans la baie.

Tin Qing, un étudiant international de l'Université Lakehead, était parmi les amateurs qui ont bravé le froid dimanche.

Il dit que ce sport ne ressemble à rien de ce qu'il a vu auparavant et que c’était la troisième fois qu’il venait voir les courses.

Chaque fois que je viens ici, c'est incroyable. Je viens de Chine et je n'avais jamais vu ça , dit-il.

Ce qu'il préfère, cependant, c'est ce qui pousse la plupart des amateurs de course à venir dans les tribunes : la vitesse.

C’est ce besoin de vitesse qui a inspiré Josh Rogerson à prendre le volant pour la première fois dimanche.

M. Rogerson est un grand amateur des courses d'été au Thunder City Speedway. Avec les encouragements de ses amis, il a décidé de préparer sa voiture pour courir l'hiver.

Josh Rogerson a essayé la course sur glace pour la première fois dimanche. Photo : CBC / Sarah Law

J'aime juste aller vite. J'aime juste la course. C'est amusant , a-t-il indiqué après son premier tour d'essai, qu'il a qualifié de succès, étant donné qu'il ne s'est pas écrasé dans un banc de neige.

Anthony Sticca, un autre pilote, a fait ses débuts lorsque son collègue Warren Kettering lui a dit que son équipe avait besoin d'un pilote pour le remplacer une fin de semaine.

Je suis venu et je suis tombé amoureux depuis , indique M. Sticca.

M. Sticca, qui participe à des compétitions depuis quelques années, dit que la course rend le froid de l’hiver plus supportable, car il a quelque chose à attendre avec impatience chaque dimanche.

Anthony Sticca fait partie des coureurs qui viennent profiter du lac gelé pendant l'hiver. Photo : CBC / Sarah Law

À l'approche d'un grand virage, il décrit comment il balance un peu la voiture d'avant en arrière pour pouvoir se glisser dans la dérive sans perdre le contrôle.

Tout le monde est comme une grande famille ici , affirme-t-il, ajoutant que ses camarades sont toujours là pour lui si un problème survient pendant la course.

Un sport enlevant

Ron Evans est venu pour la première fois depuis quelques années. Il était heureux de voir autant de personnes assister à l'événement, malgré la température, pour soutenir le sport.

Il n'y a rien de tel que le sport en direct, dit-il, surtout un sport aussi unique que celui-ci.

Les courses qui ont lieu pendant les mois les plus chauds se déroulent sur la terre battue et sont beaucoup plus prévisibles que sur la glace. La glace n'est pas prévisible, c'est de l'eau gelée, et les choses glissent dessus , indique-t-il.

C'est amusant de les voir rebondir sur les bancs de neige et d'essayer d'obtenir de l'adhérence sur la glace , ajoute-t-il.

Lorsqu'on lui a demandé s'il mettrait un jour un casque pour faire un essai, la réponse a été un non rapide.

Probablement pas à mon âge. J'aime encore avoir un corps intact , dit-il.

La saison des courses sur glace se déroule de janvier à la mi-mars.

Les courses ont lieu le dimanche à midi. Le prochain grand événement de la saison est la course Don Kettering Memorial, les 18 et 19 février, qui va rassembler des coureurs des États-Unis et du Canada.

Avec les informations de Sarah Law de CBC