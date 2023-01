L’ancien ministre Bernard Valcourt accusé d’avoir résisté à des policiers

L’ancien ministre et député conservateur de Madawaska-Restigouche Bernard Valcourt est accusé d’avoir entravé le travail de policiers et de leur avoir résisté.

Les incidents qui lui sont reprochés remontent au 4 octobre 2022.

Selon la dénonciation, M. Valcourt aurait volontairement entravé les agents Denis Bourgoin et Samuel Côté, en plus de leur résister. On ne précise pas les circonstances de l’incident.

Bernard Valcourt a comparu mardi à la Cour provinciale d’Edmundston. Son avocate a demandé un ajournement de son plaidoyer, requête qui a été accordée par la juge Nicole Angers. M. Valcourt a aussi demandé à être représenté par Me Basile Chiasson.

Sa prochaine comparution est prévue le 28 février.

Bernard Valcourt a été élu pour la première fois en 2011 comme député fédéral dans la circonscription de Madawaska-Restigouche. Il a été ministre d'État de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et de la Francophonie de 2011 à 2013. Il a été ministre associé de la Défense nationale en 2012 et 2013, puis ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien entre 2013 et 2015.

Il a été défait aux élections fédérales d'octobre 2015.

