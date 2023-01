Les transporteurs scolaires de la région font face à des défis croissants

Le président de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec, Stéphane Lefebvre, croit que le gouvernement doit mieux soutenir les entreprises afin de leur permettre de traverser la crise

Lundi, 6000 élèves de Québec et Lévis ont été privés de transport en raison d’une grève de 85 chauffeurs. Si ces conflits de travail ne sont pas envisagés au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’instant, les enjeux demeurent similaires.

Ce ne sont pas des choses qu’on souhaite à la grandeur du Québec. C’est sûr que ce sont des négociations privées qui se passent entre une entreprise privée et son syndicat. On ne veut pas s’immiscer là-dedans. On souhaite qu’il y ait des règlements et de l’écoute de la part des deux parties pour en arriver à des ententes convenables , a expliqué Stéphane Lefebvre qui est aussi président de Groupe Autocar Jeannois.

Il était alors en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Des horaires fractionnés, des quarts de travail difficiles à combler et l’inflation provoquent des maux de tête aux entreprises, qui ont des attentes envers le gouvernement. Des discussions ont eu lieu l’été dernier avec les directions des centres de services scolaire, qui relèvent de Québec.

Le secteur du transport scolaire fait face à une flambée des prix énormes. Les taux d’intérêt en hausse affectent notamment l’achat de véhicules.

Avant, un véhicule pouvait coûter 100 000 $. Maintenant c’est 300 000 $ malgré une aide gouvernementale , met en relief Stéphane Lefebvre.

La pénurie de main-d’œuvre frappe aussi les transporteurs de plein fouet.

C’est un travail de longue haleine. Il faut accélérer les choses. On a besoin de ressources. On a besoin de pouvoir garantir du travail à nos employés également […]. Les particularités sont différentes dans les régions du Québec alors c’est difficile de dire qu’on peut garantir un 30 heures, un 40 heures semaines dans certaines régions , fait-il valoir.

Campagne M’as-tu-vu

La campagne de sensibilisation à la sécurité M’as-tu-vu?, initiée par la Fédération des transporteurs scolaires du Québec il y a 35 ans, bat son plein jusqu’au 10 février.

Les écoliers, les usagers de la route et les conducteurs d’autobus sont invités à faire preuve de prudence et de vigilance afin d’assurer la sécurité de tous.