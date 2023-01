Un nouveau programme pour la relève entrepreneuriale au CSS du Pays-des-Bleuets

Il s’agit d’une première dans le haut du Lac-Saint-Jean.

La coordonnatrice aux services éducatifs pour les adultes, Marie-Claude Parent, explique que l’idée a germé en raison de l’absence de formation en ce sens et des besoins importants à ce chapitre.

À travers notre réseau provincial, il y a déjà eu l’idée d’un projet pilote. Mais de l’intégrer directement dans un parcours en ajoutant un volet à notre formation Lancement d’une entreprise, c’est la première fois pour le secteur , a-t-elle fait valoir, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Elle ajoute qu’il était nécessaire d’adapter la formation déjà dispensée afin d’adapter le parcours pour les repreneurs de façon à leur permettre d’être mieux outillés et de développer leurs compétences

Lorsqu’on s’adresse à un repreneur qui a des visées d’acquisition pour une entreprise, la manière de le réfléchir est autrement. Au lieu de se projeter, le repreneur doit être en mesure d’identifier les éléments présents dans l’entreprise, en faire une juste interprétation pour prendre des décisions d’affaires éclairées et s'approprier la culture organisationnelle et le modèle d’affaires , poursuit Marie-Claude Parent.

L’absence de relève est un phénomène qui s’est accentué au cours des dernières années au Québec. La moitié des transferts d’entreprises se font à l’extérieur du noyau familial.

Ouvert à tous

La clientèle visée pour ce nouveau programme est la relève déjà identifiée, mais aussi les entrepreneurs qui sont à la recherche de stratégies de sécurisation auprès d’employés clés en ouvrant leur actionnariat. La formation s'adresse également aux entrepreneurs potentiels qui jonglent avec l’idée de se lancer en affaires.

Le programme d’une durée de 10 semaines est accessible à tous puisqu’il ne recèle aucun prérequis. Les candidats doivent être âgées de 18 ans ou plus.

La première cohorte débutera le 13 mars. Le Centre de services scolaire espère attirer un minimum de six candidats. Éventuellement, une vingtaine de participants pourraient y prendre part.

La formation mène à l’obtention d’une Attestation professionnelle spécialisée.

Le Centre de transfert en entreprise du Québec fournit un soutien au CSS du Pays-des-Bleuets et à son service aux entreprises et lui fournit conseils et ressources.