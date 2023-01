L’équipe Rush de la Saskatchewan adopte une tradition autochtone

Tout a commencé le 3 décembre dernier lorsque cette équipe de la crosse a reçu à domicile pour leur premier match de la saison, les Mammoths du Colorado.

Le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand et le directeur général du Saskatchewan Rush de la Saskatchewan, Derek Keenan, avaient alors enveloppé une couverture autour de l'entraîneur-chef de l’équipe adverse, Pat Coyle, en guise de cadeau.

Depuis ce jour, le Rush de la Saskatchewan a décidé que ce serait une excellente façon d'accueillir les adversaires à domicile, surtout à cause du fait que le sport de la crosse a des racines autochtones.

Le jeu peut être parfois hostile, agressif et violent, mais c'était vraiment un signe de respect envers notre adversaire , a déclaré le directeur des opérations commerciales de l'équipe du Rush, Tyler Wawryk.

L'offre de cette couverture est le premier de sept cadeaux de ce genre prévus pour cette saison. Trois couvertures aux couleurs de l'équipe adverse ont été offertes jusqu'à présent.

Selon Tyler Wawryk, l'équipe souhaite ainsi intégrer davantage la dimension autochtone à l'expérience de jeu, comme les couvertures et les symboles de reconnaissance des terres qu'elle a commencé à offrir la saison dernière.

Nous avons vécu cette première expérience et c'était un moment si spécial , affirme-t-il.

Cette nouvelle tradition d'avant-match a permis aux autres équipes à se familiariser avec la cérémonie traditionnelle et sa signification, a ajouté Tyler Wawryk.

Des couvertures en provenance du Manitoba

La copropriétaire de l’entreprise autochtoneCree Star Gifts au Manitoba, Corinne Stevens-Belanger, fait partie d’un groupe de femmes qui ont créé ces couvertures pour le Rush de la Saskatchewan.

Elle affirme que les couvertures étoilées ont remplacé la robe de bison, autrefois portée pour reconnaître les accomplissements et les contributions des membres de la communauté, et lors d'événements comme les mariages et les remises de diplômes.

Je pense que c'est une façon de reconnaître les terres issues des traités. Nous devrions construire une nation et non pas nous démolir les uns les autres et c'est juste une belle façon de reconnaître les premiers peuples du Canada , explique Corinne Stevens-Belanger qui est aussi membre de la Nation crie Sapotaweyak.