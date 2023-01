Urgences au Québec : un nouveau site répertorie les temps d’attente

Notre premier objectif, c'est de permettre aux différents usagers d’éviter le plus possible l’urgence , a reconnu le ministre de la Santé Christian Dubé en entrevue à l'émission Tout un matin, sur ICI Première, en rappelant les différentes options disponibles avant de se diriger vers ce service : le Guichet d’accès à la première ligne (GAP), Info-Santé 811 pour obtenir le conseil d'une infirmière, ou encore les ressources publiques d'orientation médicale disponibles en ligne.

Accessibles sur le site Québec.ca/ Situation Urgences  (Nouvelle fenêtre) , plusieurs indicateurs dressent désormais un portrait en quasi-temps réel de la situation dans les urgences des hôpitaux du Québec. Les données seront mises à jour chaque heure, à l'exception des durées moyennes de séjour aux urgences, qui le seront sur une base quotidienne.

Pour chaque établissement, les patients peuvent connaître le nombre de personnes à l'urgence ou qui attendent de consulter un médecin après avoir vu l'urgentologue, la durée moyenne de séjour pour un patient en salle d'attente ou sur une civière. La population pourra aussi connaître le taux d'occupation des civières.

À plus de 100 %, cela signifie que des civières ont été ajoutées dans les couloirs, a précisé M. Dubé en entrevue. Face à la crise qui continue de secouer les urgences, le ministre requiert une fois de plus la collaboration de la population sur la partie ambulatoire , reconnaissant que les personnes se présentant sur civière ont moins le choix .

Le délai d'attente moyen avant de voir un médecin s'ajoutera dans quelques semaines à titre d'indicateur complémentaire pour informer la population, ainsi que le délai d'attente au 811.

Ce nouvel outil avait été annoncé il y a quelques mois et figurait au sein d'un plan de santé provincial pour désengorger les urgences.

Améliorations

Par ailleurs, le ministre de la Santé a affirmé qu'à la suite de l'implantation de nouvelles mesures destinées à diminuer la pression sur les urgences, la situation commence à montrer des signes d'amélioration.

Entre le 4 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, le nombre de visites ambulatoires, soit le nombre de personnes qui arrivent par leurs propres moyens à l’urgence et non en ambulance, est passé de plus de 7500 à 5600 quotidiennement , informe le ministère de la Santé et des Services sociaux.

En outre, l’attente moyenne avant de voir un médecin est passée de 3 h 12 à 2 h 16, indique-t-on.