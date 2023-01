Pour évaluer le risque que des propriétaires soient incapables de rembourser leur hypothèque avec la remontée des taux d'intérêt et la baisse de la valeur des maisons, RE/MAX a examiné le rapport du prêt à la valeur totale des propriétés dans douze marchés.

Le constat : une baisse de ce rapport dans 8 des 12 marchés entre les troisièmes trimestres de 2012 et 2022. La moyenne nationale est passée de 63 % à 57 %.

Les diminutions les plus fortes ont été recensées à :

London et Moncton (-21 %)

Halifax (-15 %)

Hamilton (-14 %)

Toronto (-10 %)

Ottawa-Gatineau (-9%)

Il y a des défis avec les taux d'intérêt élevés actuels , admet Christopher Alexander, président de RE/MAX Canada, qui voit toutefois de la « résilience » dans le rapport du prêt à la valeur totale des propriétés.

« Le niveau de risque pour l'ensemble du marché immobilier est grandement réduit, lorsque les propriétaires possèdent une plus grande partie de leur maison. » — Une citation de Christopher Alexander, président de RE/MAX Canada

L'Alberta et la Saskatchewan plus à risque?

Les plus faibles rapports du prêt à la valeur ont été observés dans les marchés les plus coûteux, soit Vancouver (50 %), Toronto (53 %) et Hamilton (54 %), selon RE/MAX.

La firme de courtage ajoute que Regina et Edmonton affichent les rapports les plus élevés, soit 88 % et 83 % respectivement.

Le rapport du prêt à la valeur des propriétés a d'ailleurs augmenté au cours de la dernière décennie en Alberta et en Saskatchewan, contrairement à la tendance nationale. RE/MAX croit toutefois que la situation va se corriger dans les deux provinces au cours des « prochaines années » avec le regain économique.

Le rapport de RE/MAX ne mesure pas le niveau d'endettement des Canadiens dans d'autres domaines qui pourrait se combiner à leur hypothèque, que ce soit un prêt pour l'achat d'un véhicule ou les sommes à rembourser sur des cartes de crédit.