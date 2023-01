Edmundston a besoin de plus de 1000 logements

La Ville d’Edmundston a présenté les résultats d’une étude réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Selon le maire, Éric Marquis, l’étude confirme qu’il manque de logements dans sa communauté.

Nous savions que les besoins étaient criants, mais pas l’ampleur. Il était important qu’ils soient bien documentés pour s’attaquer au problème , a-t-il dit par voie de communiqué.

Selon la firme de sondage, il faudra 635 unités de logement supplémentaires pour les travailleurs seuls et pour les travailleurs avec famille d’ici à 2025.

Edmundston attire de nombreux nouveaux arrivants, que ce soit pour travailler dans les entreprises ou pour étudier dans les établissements d'enseignement postsecondaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

À cela s’ajoutent 203 unités de plus pour les étudiants canadiens et internationaux. C’est sans compter les 651 personnes qui sont en attente d’un logement subventionné par le gouvernement provincial.

Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de la demande pour divers types de logements. Entre autres l’arrivée de travailleurs et l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux au CCNB et à l’Université de Moncton (campus d’Edmundston).

En entrevue au Téléjournal Acadie, la maire indique que la ville veut mettre en oeuvre des mesures incitatives à la construction de logements pour les propriétaires et les entrepreneurs..

Un manque de logements adéquats

Un autre problème identifié par l’étude est que 23 % des ménages d’Edmundston demeurent dans un logement inadapté. Cette proportion est toutefois moindre dans cette communauté qu’au Nouveau-Brunswick et qu’au Canada.

Les logements jugés inadaptés sont ceux dont la taille n’est pas convenable, qui ont besoin de réparations majeures ou pour lesquels les locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus.

Éric Marquis, maire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il y a plusieurs façons de corriger ça. Dans les incitatifs, on peut aller faire des rénovations, mais approcher les propriétaires de ces bâtiments et les "mettre au code" si vous voulez et aux différentes normes pour s'assurer que ces logements-là sont disponibles et habitables , affirme M. Marquis.

Dans son rapport, la firme met en lumière cinq freins au développement immobilier à Edmundston, dont le manque de soutien au développement, les coûts de construction élevés et le nombre limité d’entrepreneurs. La firme note aussi que les locataires qui arrivent de l’étranger font face à de la discrimination.

On propose une longue liste de mesures pour s’attaquer au manque de logements, dont le développement de logements alternatifs (comme des coopératives et des logements sociaux), l'octroi de soutien aux propriétaires et l’offre de terrains à des promoteurs.