Saint-Élie-de-Caxton suspend un de ses employés

Je propose que l’employé portant le matricule 13-1900 soit suspendu avec solde et de ses fonctions à partir du 30 janvier 2023 , a lu la conseillère Émilie Maloney, chargée de proposer la résolution.

Depuis l’embauche d’un cabinet d’avocat la semaine dernière, la mairesse par intérim refuse de dire s’il s’agit du directeur général de la municipalité, Pierre Piché, absent pour maladie depuis le début du mois de janvier.

Interrogée par plusieurs citoyens, la mairesse suppléante Christiane Forcier a simplement précisé qu’il s’agit d’un employé non syndiqué, qui touchera tout de même son salaire durant la période de suspension.

Il est écrit dans son contrat qu’on doit lui donner un solde dans les 30 jours de préavis , a-t-elle expliqué.

Un appel à la démission complète du conseil

L’absence de réponse a contrarié des citoyens intéressés. Ils dénoncent le manque de communication et estiment être tenus à l'écart. On ne sait rien! s’exclame Réjean Riopelle. Les comptes de taxes n’ont pas été envoyés encore.

Michel Brodeur abonde dans son sens. On est un petit peu dans l’obscurité. On ne sait pas ce qui se passe, puis on a su ça tantôt, il y a quelques heures qu’il y avait une réunion ce soir alors on est venu.

L’ancien maire de Saint-Élie-de-Caxton, André Garant n’y va pas de main morte et va même jusqu’à réclamer la démission du conseil.

« Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Les gens ne sont pas informés, c’est eux autres qui paient puis on apprend ça à 6 heures moins 5 qu’il y a une réunion. On est rendu qu’il faut apprendre ça par la télévision et par la radio. Ce n’est pas de même que ça marche! Un conseil municipal informe sa population puis il dit la vérité. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, c’est tout. Je te le dis bien carré, si j’étais à leur place, je démissionnerais au complet. Élections générales à Saint-Élie-de-Caxton! » — Une citation de André Garant, ancien maire de Saint-Élie-de-Caxton

Ajoutons que Saint-Élie-de-Caxton sollicite les services d’un cabinet de relations publiques pour gérer cette affaire. Sa présidente, Guylaine Beaudoin, a décliné notre demande d'entrevue, à l’instar de la mairesse suppléante.