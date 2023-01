Un meilleur service pour les patients en hémato-oncologie à Shawinigan

Au début de la pandémie de COVID-19, l’urgence de l’hôpital avait besoin de locaux. Ceux de l’unité d’hémato-oncologie ont été déplacés à côté du service de physiothérapie. Seule une grande toile blanche en plastique sépare les deux unités. Si bien que les patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie entendent parfaitement les gens qui font des exercices de réhabilitation.

En point de presse, le chef de l’hémato-oncologie au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, (CIUSSS MCQ) Dr Christian Carrier, a comparé la situation à du camping. Le CIUSSS MCQ annonce qu’il veut régler la situation et apporter plus d’intimité pour les patients.

La solution passe par un réaménagement des locaux. Les nouvelles installations vont aussi faciliter le travail des infirmières, explique le Dr Christian Carrier. Les locaux vont être aménagés spécifiquement pour donner des soins aux patients en hémato-oncologie avec beaucoup plus d’éclairage, beaucoup plus de lumière naturelle et un aménagement des lieux qui va permettre aux infirmières puis au personnel de faire le moins de déplacement possible, d’avoir le matériel à la portée de la main. Puis, aussi une capacité pour les patients d’avoir une certaine intimité, d’accès aux salles de bain.

Une facture de 700 000 $

Le projet ne pourra pas se faire à court terme sans l’aide du milieu. Le CIUSSS MCQ y investit 200 000 $. Les 500 000 $ restants vont provenir de la Fondation de la SSS de l’Énergie. Elle devra recueillir des dons puisque l’aide du gouvernement provincial pourrait se faire attendre longtemps, explique la directrice générale de la fondation Amélie Vallée.

Il n’y a pas d’enveloppe budgétaire qui est prévue pour ça, ou qu’en il y en a mais que c’est dans trois, dans cinq à huit ans, la fondation, ça fait partie de sa mission de dire : on veut accélérer les choses pour le bien être des usagers.

Jusqu’à présent, la fondation a reçu un don de 150 000 $ provenant de Desjardins. Des levées de fonds seront organisées pour recueillir les 350 000 $ manquants.

Les travaux vont se terminer en 2024.

Le CIUSSS MCQ fait aussi le vœu qu’avec ces nouvelles installations, on soit en mesure de mieux retenir le personnel, que ce soit un incitatif pour retenir des infirmières qui envisagent de partir.

Avec les informations de Jacob Côté