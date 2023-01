Des avocats albertains demandent à ne pas suivre un cours de connaissance autochtone

Ce module a été élaboré en réponse directe à l'appel 27  (Nouvelle fenêtre) à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a demandé à la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada de s'assurer que les avocats reçoivent une formation appropriée sur les compétences culturelles .

Le module a été lancé le 21 avril 2021 et les avocats albertains avaient jusqu'au mois d'octobre 2022 pour le terminer.

Au mois de novembre, le Barreau de l'Alberta a infligé des suspensions administratives à 26 avocats qui n'avaient pas suivi le cours dans les 18 mois prévus.

À la suite de la pétition, le Barreau de l’Alberta a publié un avis de réunion spéciale invitant ses membres à voter, lundi prochain, sur la règle 67.4 promulguée en 2020 au sujet de l'enseignement obligatoire de ce cours.

Le Barreau se consacre à la protection de l'intérêt public en promouvant et en appliquant les normes de conduite professionnelle et éthique des avocats de l'Alberta , affirme sa présidente, Elizabeth Osler.

Elle ajoute que le Barreau s'engage à garantir un format de réunion spéciale équitable et transparent .

L'avocate autochtone de la défense, Krysia Przepiorka, se dit déçue d'apprendre l’existence d’une pétition appelant à se débarrasser du cours obligatoire.

« La compétence culturelle est importante parce qu'elle aide à réparer les préjugés systémiques et à réparer les relations et la confiance brisées avec les peuples et les communautés autochtones. »