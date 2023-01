Toronto ajoute du personnel pour améliorer la sécurité dans les transports en commun

Une cinquantaine d’agents de sécurité supplémentaires, ainsi que plus de vingt travailleurs communautaires, travailleront dans le réseau de transport en commun, a annoncé lundi la Ville de Toronto dans un communiqué.

Cette annonce survient après une série d’actes violents contre des passagers et des employés de la Commission de transport de Toronto ( CTT ). Plusieurs ont souligné que les problèmes de santé mentale sont une des causes de cette violence.

Les ambassadeurs de la sécurité communautaire , comme les appelle la Ville, interviendront auprès des sans-abri et feront le lien avec les intervenants du programme Streets to Homes, qui aide les personnes en situation d’itinérance à trouver de l’hébergement plus permanent.

Les agents de sécurité, explique la Ville, ont de l’expérience terrain dans les relations avec les sans-abri. Ils ont de la formation de base en santé mentale, en prévention des surdoses de drogue et en intervention non violente, en situation de crise.

Avec l'aide de la Ville, la CTT verra à ce que tous ses superviseurs aient reçu une formation en désescalade pour pouvoir soutenir le personnel dans les stations de métro.

La commission affectera également plus de personnel dans les points chauds du réseau et pendant les heures de pointe.

La semaine dernière, la police de Toronto a annoncé que plus de 80 policiers seraient déployés dans le réseau de transport en commun quotidiennement, pour améliorer la sécurité, prévenir le crime et rassurer la population.