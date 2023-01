Déneigement : le conseiller Richard Dober lance une pétition

Richard Dober en a assez. Le conseiller du district Marie-de-l’Incarnation n’en peut plus de voir que des citoyens préfèrent marcher en pleine rue plutôt que sur les trottoirs de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Il juge leur entretien déficient et lance une pétition pour demander à la Ville de revoir ses standards de déneigement.

Il y a beaucoup de gens à la retraite qui habitent le secteur. Des gens âgés qui marchent avec des cannes. Ce sont de gros payeurs de taxes. Au pied carré, c’est l’un des endroits en ville où Trois-Rivières perçoit le plus de taxes municipales. Mais on arrive ici… et on est incapable de rejoindre les sentiers , peste-t-il.

Derrière les copropriétés de luxe et la résidence pour aînés Lokia, la Ville de Trois-Rivières entretient un long sentier pédestre qui longe la rivière Saint-Maurice. En été, les gens y accèdent aisément par l’Allée des Trifluviennes où se trouve une fontaine. Ce n’est pas le cas cet hiver. L’endroit n’est pas déneigé et les marcheurs s’y aventurent à leur risque et péril.

Les gens passent quand même, mais ça gèle et ça dégèle. C’est dangereux de se casser une cheville, parce qu’on marche dans les trous et les bosses , déplore un marcheur rencontré par Radio-Canada.

Pour accéder au sentier, les marcheurs doivent se rendre jusqu’à l’Amphithéâtre Cogeco ou près de l’entrée du technoparc. Dans sa pétition, Richard Dober exige que le conseil municipal débloque des fonds et déneige un passage sécuritaire près de la fontaine d’eau.

Pour beaucoup de gens, marcher est la seule activité physique qu’ils peuvent faire. Pour rester en santé, il faut être actif. On n’a pas besoin d’un trottoir de douze pieds de large… ça prend un couloir de deux ou trois pieds pour passer en vélo ou à pied , explique-t-il.

Le conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation, Richard Dober Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Malaise à l’Hôtel de Ville

Il n’est pas rare de voir un élu défendre un dossier et porter une pétition lancée par des citoyens. Ce qui est moins habituel, c’est de voir un élu en être l’instigateur.

Certains conseillers municipaux nous ont confié hors caméra avoir un malaise avec la façon de faire de Richard Dober. Ils estiment que le conseiller peut être la voix des résidents du district Marie-de-l’Incarnation, mais qu’il ne peut prendre les devants de la sorte.

Questionné à ce sujet, le maire suppléant de la Ville de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer, s’est montré plus posé bien qu’il n’encourage pas la façon de faire.

Je trouve ça un peu inadéquat. On alerte tout le monde. Notre processus n’est pas parfait, mais on essaie toujours de s’améliorer. Il y a le 311 pour signaler ce genre de chose. On a une rencontre demain après-midi [mardi 31 janvier] pour parler justement de la neige. On a une situation un peu exceptionnelle vu les accumulations, on a de la misère à trouver des endroits ou déposer notre neige, c’est un peu difficile.

Richard Dober convient que sa démarche est inhabituelle, mais estime que les citoyens de son district sont actuellement privés d’un service de base.

Le conseiller municipal Pierre Montreuil, président du comité de mobilité durable, affirme que la pétition sera étudiée, peu importe de qui elle provient. Il rappelle que l’objectif est de rendre les déplacements sécuritaires, et ce, dans tous les districts de la ville.