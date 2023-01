Viola Léger laisse un grand héritage au monde du théâtre

Depuis les années 1990, Luc LeBlanc interprète le rôle de Citrouille au Pays de la Sagouine, à Bouctouche. Cela a été une occasion en or pour ce comédien de travailler avec Viola Léger et de la voir à l'œuvre.

Parfois en cachette, parce qu’il portait son costume et ne pouvait pas tout simplement aller s’asseoir avec les spectateurs.

Luc LeBlanc interprète le personnage de Citrouille depuis les années 1990. Il a travaillé pendant longtemps avec Viola Léger. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Je ne voulais pas rester dans la loge. J'allais en bas sur l'Île-aux-Puces. Je me cachais, je me prenais une petite échelle, je regardais à travers les craques et je la regardais jouer, je regardais ses monologues , raconte-t-il.

Ce qu’il a vu sur scène l’a beaucoup marqué parce que Viola Léger était dotée d’un immense talent et d’une grande capacité de contrôler son jeu.

Ce qui m’avait marqué le plus, c’est les silences. Ses silences, ses regards et comment elle était habitée. Le texte était incroyable. C’est La Sagouine, tu sais? Mais la façon dont elle le livrait… Parce qu’un texte comme celui-là qui est juste effleuré, il n’a pas autant d’impact.

On se cachait tous un peu pour la regarder travailler

La comédienne Denise Bouchard – qui interprète le personnage de Mariaagélas depuis les années 1990 – a elle aussi travaillé de près avec Viola Léger.

« On se cachait tous un peu pour la regarder travailler, la regarder attaquer un texte, parce qu'elle faisait du monologue, et le monologue, c'est quand même très difficile. [...] C’était pour essayer de percer son secret, quelque part. » — Une citation de Denise Bouchard, comédienne

En plus de les inspirer avec ses performances à l’Île-aux-Puces, Viola Léger prenait régulièrement le temps de prendre des nouvelles de ses jeunes collègues. Et de leur donner des conseils.

La Sagouine, interprétée par Viola Léger (archives) Photo : François Laplante Delagrave

Le matin, on passait la voir, on prenait un café, on parlait de la vie. On parlait d’un peu de tout. Je lui avais posé la question : "Viola, qu’est-ce qui fait que tu peux conduire un public comme ça?" Le public était collé à ses lèvres. Et le plus beau conseil qu’elle m’a donné, c’est : "Prends ton temps" , affirme Denise Bouchard.

Elle raconte que Viola Léger lui conseillait de prendre son temps aussi bien sur scène que dans tous ses projets. En effet, cette grande comédienne tenait beaucoup à la rigueur et au travail bien fait.

Une comédienne particulièrement rigoureuse

Luc LeBlanc se souvient que Viola Léger prenait toujours le temps de se préparer comme il le fallait. Avant de jouer la Sagouine, elle s’enfermait dans sa loge, elle suivait son rituel et elle en sortait complètement transformée.

Nous autres, des fois, on va faire une pièce de théâtre et, en 10 ou 15 minutes, on est prêts, let’s go. Elle, non : il y avait une préparation beaucoup plus longue, beaucoup plus rigoureuse. Et on a beaucoup à apprendre de ça.

Le comédien et auteur Gabriel Robichaud a signé la préface d'un livre de Viola Léger publié en 2017. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La rigueur de Viola Léger a marqué plusieurs générations de comédiens. Gabriel Robichaud, qui a travaillé au Pays de la Sagouine il y a quelques années et qui a écrit la préface d’un livre de Viola Léger publié en 2017, est du nombre.

Viola, chaque fois qu’elle entrait sur scène, c’était de s’assurer – en tout cas, c’est ma perception – qu’elle pouvait se consacrer entièrement à tout ce qu’elle avait à donner. Et je pense que c’était comme ça chaque fois qu’elle était sur scène mais aussi dans presque toutes les affaires de sa vie.

Il se souvient d’un été où il était un des régisseurs d’une pièce qui mettait en vedette Viola Léger au Pays de la Sagouine. Elle l’appelait de temps à autre pour vérifier ses accessoires, pour s’assurer qu’elle avait tout ce dont elle avait besoin.

C’est dans ce contexte qu’elle lui a demandé de lui cueillir quelques fleurs afin qu’elle ait quelque chose à manipuler pendant la pièce, au besoin.