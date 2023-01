Une fillette autochtone périt dans un incendie dans le Grand Nord de l’Ontario

L’information a été confirmée par Alison Linklater, grande cheffe du Conseil Mushkegowuk.

Les neuf autres membres de la famille ont été épargnés. Quelques-uns d’entre eux, incommodés par la fumée, ont été transportés jusqu'à Moose Factory, selon Mme Linklater.

La famille est hébergée temporairement dans un appartement adjacent au bureau du conseil de bande de la Première Nation de Weenusk, à Peawanuck.

La grande cheffe du Conseil Mushkegowuk ajoute que l’ensemble de la communauté est en état de choc.

La communauté de Peawanuck n’est pas suffisamment équipée pour lutter contre les incendies, selon elle.

Un camion de pompiers a été acheté il y a quelques années, confirme la grande cheffe du conseil Mushkegowuk, mais il se trouve en ce moment à Winnipeg.

Il n’a pas pu être transporté jusqu’à Peawanuck, faute d’une route de glace suffisamment épaisse pour supporter son poids.

Alison Linklater ajoute que la majorité des Premières Nations isolées ont de l’équipement de lutte contre les incendies et des équipes de pompiers volontaires, mais c'est encore insuffisant.

Certains sont en train d’être formés , précise-t-elle.

« Nous regardons ce que nous pouvons faire pour aider [Peawanuck]. Former les gens, construire les infrastructures, transporter le camion de pompiers. Nous travaillons avec l’Ontario et le Canada pour voir ce qui peut être fait. »

Lors d'une conférence de presse lundi matin, le député fédéral de Timmins-Baie James, Charlie Angus, a exprimé son inquiétude pour la communauté.

Selon le néo-démocrate, ce qui s'est passé à Peawanuck est le résultat d'un manque de soutien du gouvernement fédéral envers les Premières Nations isolées le long de la côte de la baie d'Hudson.

Dans une déclaration écrite envoyée à CBC/Radio-Canada, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a exprimé ses condoléances.

« Mes pensées vont à la famille et à toute la communauté après cette perte déchirante. Dimanche, j'ai parlé avec le chef Hunter pour lui exprimer mes condoléances et confirmer que Services aux Autochtones Canada est disponible pour aider à coordonner le soutien à la famille et à la communauté. »