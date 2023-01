La route 175 est fermée plus fréquemment que d’habitude depuis le début de l’hiver

Ce sont les précipitations fréquentes à des températures un peu en bas du point de congélation qui pourraient expliquer ces fermetures. Elles favorisent l'accumulation de la neige durcie et rendent la chaussée plus glissante, selon la porte-parole du MTQ , Émilie Lord, qui précise toutefois ne pas avoir de statistiques précises sur les sorties de route et les mises en portefeuille de camions. Celles-ci seraient plus élevés que d'habitude entre Stoneham et L'Étape, située à mi-chemin.

C'est toujours une question de dosage d'abrasif et de fondants, il faut alors absolument changer nos recettes. Au fur et à mesure que les conditions climatiques changent, on travaille de concert avec l'entrepreneur. Cette année, c'est vraiment la particularité des conditions météo qui ne nous donne vraiment pas de chance , indique la porte-parole qui souligne que la firme de déneigement respecte le devis d'entretien de la route et aurait même ajouté des camions de déneigement.

Le météorologue d'Environnement Canada, André Cantin, indique que ce sont les températures plus douces que la normale qui pourraient être en cause.

Si on regarde la fréquence des chutes de neige, c'est tout près de la normale, même légèrement sous la normale, à Québec entre autres, mais les températures étaient beaucoup plus douces que la normale , a-t-il mentionné.

Selon lui, lorsque la température est légèrement sous le point de congélation, la neige fond au passage des automobiles et peut regeler facilement, ce qui cause des conditions glissantes.