Les déserts alimentaires s’accentuent en Outaouais

Au cours du dernier mois, au moins deux marchés d'alimentation ont dû mettre la clé sur la porte. C'est le cas notamment d'Alimentation Pilon, à Sainte-Cécile-de-Masham, qui a annoncé sa fermeture cette semaine et du Marché Serge Perrier qui a baissé le rideau le 31 décembre dernier après 42 ans d’existence.

Pour le coordonnateur de la Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de l’Outaouais (TCFDSO), François Pays, ces fermetures sont préjudiciables pour les résidents de ces régions.

Vous avez une diminution de l'offre alimentaire [...] notamment de produits frais et une diminution de la diversité des produits qui vont être disponibles pour ces gens-là, qui doivent en plus dépenser plus cher en essence pour pouvoir aller faire l'épicerie , explique M. Pays lors d’une entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Selon lui, ce sont surtout les personnes âgées qui paient le prix de ces fermetures car, ce sont souvent elles qui résident dans les petites communautés rurales. Elles doivent ainsi parcourir parfois des dizaines de kilomètres pour accéder à des produits frais.

Pour le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, ce phénomène de désert alimentaire est préoccupant, car la Petite-Nation voit son offre de produits frais s’amoindrir.

« Le cercle vicieux là-dedans, c’est qu’on diminue l’offre de service aux gens. » — Une citation de Jean-René Carrière, maire de Saint-André-Avellin

Par conséquent, ça nuit à l’économie et ça risque de mener vers une augmentation des prix, car moins de concurrence fait en sorte que les prix augmentent , souligne-t-il.

Un désert alimentaire est un secteur qui procure un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé sur le plan socioéconomique , selon l’Institut national de santé publique du Québec   (Nouvelle fenêtre) (INSPQ). Concrètement, cela veut dire un endroit, en milieu urbain, où il n’y a pas de commerces alimentaires dans un rayon de 1 km et qui est défavorisé. En secteur rural, où la voiture est davantage utilisée, le seuil est établi à 16 km. La défavorisation est mesurée en tenant compte du taux d’emploi, du niveau de scolarité et du revenu moyen. Source : lNSPQ

Baisse des épiceries indépendantes

Le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, observe une baisse des épiceries indépendantes au Québec, mais aussi à l’échelle du pays. Selon lui, ce phénomène s’explique par l'oligopole que forment les grandes enseignes alimentaires dans le pays.

On a un oligopole au Canada, on a de grandes bannières qui dominent le marché, indique-t-il. Au Québec, environ 30 % des marchands au détail en alimentation sont des marchands indépendants et ce pourcentage diminue de plus en plus.

Selon M. Charlebois, ce phénomène risque de s’accentuer en raison de l’inflation et de la recherche par le consommateur de rabais qui ne sont pas souvent offerts dans ces épiceries-là.

En raison du fait que l'oligopole maîtrise bien le marché, il est très difficile pour les indépendants de demeurer compétitif et d'offrir de bons prix et surtout lorsqu’on voit que l’inflation est devenue un problème , explique-t-il.

La problématique de la pénurie de personnel n’arrange pas les choses selon le maire de Saint-André-Avellin. On est dans un cercle vicieux présentement avec la main-d'œuvre qui est difficile à attirer et à conserver surtout en campagne, souligne M. Carrière.

Offrir des solutions

Pour contrer ce phénomène de désert alimentaire, le coordonnateur à la TCFDSO , François Pays, appelle à l’action politique.

Alors que la Coalition Avenir Québec a annoncé pendant les élections un fonds pour aider les commerces à survivre dans les territoires ruraux, François Pays, croit que d’autres leviers de gouvernement peuvent agir. On attend encore de voir comment [ce fonds] va être déployé, affirme-t-il. Après, à une échelle plus petite, c'est certain que les municipalités et MRC ont quelques leviers, notamment au niveau des comptes de taxes, et donc, des possibilités d'encouragement de développement économique.

En attendant que d’autres solutions émergent en Outaouais, à la municipalité de Bouchette, un groupe de citoyens a décidé d’ouvrir une coopérative de solidarité afin de fournir une offre de services alimentaires à la suite de la fermeture du dépanneur du village en 2017.

Karine Lacroix est la présidente de la Coopérative de solidarité de Bouchette. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Pour Karine Lacroix, présidente de la coopérative de solidarité de Bouchette, l’ouverture de ce type d'établissement peut être une bonne alternative d’autant plus que les coopératives peuvent bénéficier de subventions.

C’est un gros investissement d’acheter un dépanneur, explique Mme Lacroix. Avec la coopérative on peut chercher des aides qu'un privé ne pourrait pas.

Depuis l’ouverture de la coopérative de Bouchette, le succès est au rendez-vous car, l'établissement offre des produits locaux qui sont plébiscités par des citoyens qui souhaitent de plus en plus privilégier le circuit court, selon Mme Lacroix.

Avec les informations de Nelly Alberola