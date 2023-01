Les infirmières d’Héma-Québec de Québec en faveur d’une grève générale illimitée

Les 75 infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec de Québec ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de grève qui pourrait aller jusqu'à une grève générale illimitée.

Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2019, les infirmières ont rejeté dans une proportion de 96 % la dernière offre patronale.

La rémunération est le seul point en litige, selon la CSN, qui représente les infirmières.

Héma-Québec, un organisme public, insiste pour imposer à ces professionnelles en soins une échelle de salaire différente que celle en vigueur pour toutes les autres infirmières du réseau public, ce qui entraînerait des pertes financières importantes pour les travailleuses. Pourtant, celles-ci ont toujours eu la parité salariale avec leurs collègues du réseau public , estime la CSN.

Selon le syndicat, il s'agit d'un manque de respect incompréhensible , dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans la profession infirmière.

Cela fait près de quatre ans que nous tentons de conclure une entente, on ne peut pas dire que nous n’avons pas laissé toute la place à la négociation ! Nous n’accepterons jamais d’être traitées comme des infirmières de second ordre , indique la présidente du Syndicat des infirmières et des infirmières auxiliaires d’Héma-Québec–CSN, Vanessa Poirier.

En 2021-2022, près de 129 000 donneurs de sang ont utilisé les services d'Héma-Québec. L'organisme compte 1 551 employés et génère des revenus annuels de 443 M$, selon le dernier rapport annuel.

Des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec ont manifesté à Montréal et Québec le mois dernier afin de réclamer la parité salariale avec leurs collègues du réseau public.