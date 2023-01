Thetford Mines : six arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies en deux jours

Parmi les individus arrêtés, quatre étaient intoxiqués par l’alcool et deux par la drogue.

Un jeune homme et une jeune femme tous deux âgés de 18 ans ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi pour avoir conduit avec un taux d’alcoolémie au double de la limite permise par la loi. Le véhicule du jeune homme s’était enlisé dans un banc de neige au coin des rues St-Jacques et St-Désiré. La jeune femme a été arrêté à une interception aux coins des rues St-Alphonse Nord et Simoneau. Tous deux étaient soumis à la politique de tolérance zéro pour les conducteurs de 21 ans et moins

Un Thetfordois de 19 ans a pour sa part été arrêté vers 4h30 samedi matin derrière le volant d’un véhicule immobilisé dans un stationnement de la Ville sur la rue Notre-Dame Ouest. Le taux d’alcoolémie de ce dernier était de trois fois la limite permise.

Le véhicule des personnes arrêtées a été saisi pour 30 jours et leur permis a été suspendu pour une période de 90 jours.

Une dame de 31 ans a aussi perdu son permis de conduire la fin de semaine dernière pour 90 jours. Elle a été arrêtée samedi vers 2h25 du matin pour conduite avec les facultés affaiblies sur la rue Notre-Dame Ouest.

Intoxiqués par la drogue

Une homme et un femme âgés de 60 ans ont eu aussi été arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies, mais cette fois, par la drogue.

L’homme, arrêté dimanche vers 22h35 sur le boulevard Frontenac Ouest, devrait faire face ultérieurement à une accusation criminelle en lien avec cet événement.

La femme a été arrêtée samedi soir vers 23h20 sur la rue St-Alphonse Sud. C'est un citoyen qui a communiqué avec la police après avoir constaté la conduite erratique de la conductrice.

Le permis de conduire de ces deux individus est révoqué pour une période de 90 jours.