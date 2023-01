Un appel d’offres pour un parcours de planche à roulettes en pente au parc de la Colline

Saguenay vient de publier un appel d’offres pour la conception et la construction d’un tracé vallonné pour la planche à roulettes qui sera situé au parc de la Colline à Chicoutimi-Nord.

Appelé snake run en anglais, ce parcours en forme de serpent viendra s’ajouter à une piste à rouleaux (pumptrack) qui a déjà été inaugurée et au parc de planche à roulettes traditionnel. Ce tracé qui comprend des bosses et des virages est en pente, contrairement à la piste à rouleaux qui se déploie sur une surface plane et qui s'adresse aux adeptes de trottinette.

C’est un appel d'offres pour construire une piste qui va être faite d'asphalte, qui va être un dénivelé, c'est-à-dire, qu’elle va partir au sommet d'une côte pour aller vers le bas. Ça va être une piste faite vraiment sur la forme d'un serpent, avec les murs en demi-lune qui vont permettre aux jeunes et moins jeunes en planche de descendre, de prendre la vitesse puis faire des figures tout le long du parcours , a expliqué le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

L’appel d’offres, qui prendra fin le 20 février, vise la conception et la construction. Cette infrastructure se trouvera là où était le Camp des hommes, qui a récemment été démoli.

La fameuse snake run va démarrer en haut de la côte de la rue Cabot. À cet endroit-là, elle va suivre le dénivelé de la pente, grosso modo jusqu'à l'intersection des rues Cabot et de l'Aréna. Donc on va parler d'un parcours pour les amateurs d'à peu près 100, 150, 200 mètres de long , a-t-il précisé.

Il est espéré que le tout soit complété l’été prochain ou au début de l’automne.

C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça va être probablement le premier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas à notre connaissance. Même au Québec, c'est quand même une infrastructure qui n’est pas encore très répandue, mais qui semble être appréciée des amateurs de ces sports-là, partout où ça existe , a raconté Dominic Arseneau.

Par ailleurs, Saguenay ne fournit plus les estimations des montants depuis l’automne.

Cet ajout s’inscrit dans la refonte du parc de la Colline pilotée par le conseiller municipal du secteur, Serge Gaudreault.