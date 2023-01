Légère hausse budgétaire au Conseil de santé d’Ottawa pour contrer l’inflation

Un budget équilibré a été présenté au membre du Conseil de santé d’Ottawa. Le budget provisoire s’élève à 128 millions de dollars pour l'année 2023.

L' augmentation accordée par la Ville d'Ottawa représente une hausse de 2,5 % de sa contribution.

La vaccination des enfants contre les maladies que l'ont peut prévenir constitue l’une des priorités pour ce budget provisoire, de même que la prévention pour la COVID-19 et les besoins grandissant en santé mentale de la population.

Chaque année, les vaccins contre la méningite, l'hépatite B et le virus du papillome humain (VPH) sont offerts aux élèves de septième année, mais en raison des fermetures d'écoles liées à la pandémie, on cumule un certain retard dans la vaccination, explique Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d'immunisation pour Santé publique Ottawa (SPO).

Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d’immunisation à Santé publique Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ces vaccins sont offerts aux septième et huitième années depuis l'an dernier, dans un premier effort de rattrapage, mais l'offre sera étendue cette année.

« On offre aussi le vaccin à tous les élèves de neuvième à la douzième année. On va faire des cliniques spéciales dans les écoles. » — Une citation de Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d'immunisation pour Santé publique Ottawa

Concernant le rattrapage de la vaccination de routine, une attention particulière sera accordée aux enfants qui n'ont pas accès à un médecin de famille.

On sait que, pendant la pandémie, ça a été plus difficile pour les parents d'avoir accès à un médecin de famille pour recevoir la vaccination , commence Mme Turcotte. Présentement, on a des enfants qui ont besoin d'un vaccin, qui sont en retard.

Les parents pourront prendre rendez-vous dans les cliniques de vaccination familiale pour accéder à ces vaccins. Le but est de ramener la population au niveau de vaccination prépandémique .

La COVID-19, toujours une préoccupation

Dans son rapport verbal, la médecin chef en santé publique de SPO , Dre Vera Etches, a noté une diminution du nombre de cas de grippe sur le territoire. Cependant, le taux de COVID-19 continue d’être élevé de façon inquiétante à Ottawa , a-t-elle poursuivi.

Depuis le début du mois de janvier, la capitale nationale connaît en effet une hausse importante des niveaux de coronavirus dans les eaux usées. Ils sont d'ailleurs comparables à ceux de janvier dernier, alors que le variant Omicron atteignait un premier sommet.

Tout au long du mois de janvier, le nombre de cas de COVID-19 n’a fait qu’augmenter à Ottawa. Plus de 1150 cas ont été répertoriés depuis le 3 janvier. De plus, 21 personnes sont décédées des suites du coronavirus pour la même période.

La Dre Etches s'est rangée derrière la décision de l'Organisation mondiale de la santé, qui a décidé de maintenir le niveau d’alerte maximal pour la pandémie de COVID-19.

« Nous continuons de recommander aux gens de considérer les risques pour eux et leurs proches. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa

Le budget provisoire du Conseil de santé d'Ottawa sera déposé au conseil municipal, mercredi.