Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ) affirme que ce sont des « enjeux médicaux » qui ont causé les fermetures récentes du bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts. Le SIIIEQ demande une enquête immédiate au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Après plusieurs bris de service en décembre, le CISSS de la Gaspésie annonçait, le 6 janvier dernier, la fermeture du bloc opératoire de l’hôpital annemontois pour une durée indéterminée.

Dans son communiqué, l’organisation faisait allusion à des enjeux liés à l’attractivité et de rétention du personnel infirmier pour expliquer cette rupture de services.

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec soutient plutôt que ce sont des enjeux médicaux qui sont en cause.

« Actuellement, nos membres ne se sentent pas en sécurité de prodiguer des soins au bloc opératoire en raison d'enjeux médicaux. C'est ce qui a fait que le CISSS a mis sur pause le bloc opératoire du côté de Sainte-Anne-des-Monts. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

C’est de l’ordre de comportements humains liés à la qualité des soins, mais je n’en dirai pas plus parce qu’il y a des instances expertes qui doivent se prononcer dans le dossier , ajoute M. Bujold.

Le directeur syndical précise que des infirmières ont interpellé la direction du CISSS de la Gaspésie au début de décembre afin de lui faire part d’observations liées à la qualité de soin au bloc opératoire, comme prescrit par leur code déontologique.

Le syndicat rapporte que la fermeture du bloc opératoire est liée des enjeux de qualité des soins (archives). Photo : Radio-Canada / Archives

Le SIIIEQ veut une enquête immédiate

Le SIIIEQ demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de mener une enquête rapidement dans cette affaire.

Le Ministère doit enquêter pour valider, invalider, ou nuancer les allégations que nos membres ont faites , croit Pier-Luc Bujold.

Selon le syndicat, le CISSS a acheminé une demande en ce sens au Ministère à la fin du mois de décembre.

« C’est une urgence de venir enquêter rapidement, car on a un service de proximité qui n’est pas offert à la population de la Haute-Gaspésie actuellement. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

M. Bujold est d'avis que cette enquête doit être menée avant la réouverture complète du bloc opératoire qui est prévue d'ici la fin de la semaine.

Nos membres veulent que les activités reprennent le plus rapidement possible, mais il faut que la lumière soit faite sur les allégations qu’elles ont faites , soutient Pier-Luc Bujold. Il y a des éléments qui doivent se mettre en place avant cette reprise de services là et le CISSS en est bien conscient.

Le SIIIEQ souligne que le CISSS de la Gaspésie a agi avec diligence et respect auprès des infirmières du bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts dans cette affaire.

On ne remet pas en cause les agissements de l’employeur, mais le CISSS de la Gaspésie doit être aidé par le ministère dans ce dossier-là , croit le président du SIIIEQ .

Au moment de publier ce texte, Radio-Canada était en attente de réponse auprès du CISSS de la Gaspésie et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Collège des médecins du Québec ne peut commenter

Interpellé par Radio-Canada pour savoir si une enquête était en cours auprès d’un médecin pratiquant dans le bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts, le Collège des médecins du Québec explique qu’en vertu du Code des professions, les enquêtes effectuées par le Bureau du syndic sont confidentielles jusqu’au dépôt d’une plainte disciplinaire .

Par conséquent, je ne peux ni confirmer ni infirmer si un médecin en particulier a déjà fait l’objet de demandes d’enquêtes ou d’enquêtes , écrit par courriel la relationniste du Collège des médecins, Leslie Labranche.

Une fois l’enquête menée, le Bureau du syndic peut décider de déposer une plainte devant le conseil disciplinaire. Ce n’est qu’à ce moment qu'une plainte devient publique.