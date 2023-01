Le salaire minimum au N.-B. va augmenter et passera à 14,75 $ en avril

Le salaire minimum passera de 13,75 $ à 14,75 $ l’heure au Nouveau-Brunswick le 1er avril, une troisième hausse de 1 $ en l’espace d'un an.

Près de 19 000 personnes sont rémunérées au salaire minimum dans la province, soit environ 5,7 % de la main-d’œuvre, selon les données du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

En 2022, le salaire minimum a augmenté de 2 $ l’heure au total. Il est désormais à nouveau indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation de la province, qui a grimpé de 7,3 % en 2022.

Les emplois dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et de la vente au détail sont souvent ceux qui paient le salaire minimum. Photo : Steven Senne/AP, Paul Sakuma/AP, Simon Dawson/Bloomberg

Notre gouvernement a déployé de nombreux efforts en ce qui concerne le salaire minimum du Nouveau-Brunswick. Nous avons indexé le rajustement salarial sur l’indice des prix à la consommation et nous avons pris les mesures correctives nécessaires en 2022 pour nous rendre plus compétitifs et améliorer notre niveau de vie , a-t-il déclaré.

En 2019, le gouvernement a indexé le réajustement du salaire minimum sur l’indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick afin de permettre aux employeurs et aux employés de mieux se préparer aux augmentations qui sont accordées.

En 2022, il avait temporairement cessé cette indexation afin d’apporter les rectifications qui s'imposent pour rendre la province plus compétitive et améliorer le niveau de vie des personnes payées au salaire minimum.

Ailleurs en Atlantique

À l'Île-du-Prince-Édouard, le salaire minimum connaîtra deux hausses : une au 1er janvier et la deuxième se produira au 1er octobre. Ces deux augmentations seront respectivement de 80 et 50 cents. En octobre, le salaire minimum des insulaires atteindra les 15 $ l'heure.

En Nouvelle-Écosse, le salaire minimum se situe actuellement à 13,60 $ l'heure depuis octobre 2022. Il augmentera en avril et en octobre 2023 pour atteindre 14,65 $. La barre des 15 $ sera franchie au 1er avril 2024. L'année dernière, le gouvernement néo-écossais avait annoncé des hausses régulières sur deux ans. Des associations plaident pour une accélération de l'augmentation.

À Terre-Neuve-et-Labrador, il se situe à 13,70 $ l'heure. Il avait augmenté de 50 cents en octobre dernier.