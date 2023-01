L’Université de Lethbridge n’invite plus une ancienne professeure aux propos controversés

Selon Mike Mahon, président et vice-chancelier de l’Université de Lethbridge, l’établissement a consulté les communautés qu’il dessert. Ces consultations ont confirmé que les affirmations qui cherchent à minimiser l'impact significatif et préjudiciable du système des pensionnats du Canada sont nuisibles , a-t-il souligné dans un communiqué.

Frances Widdowson avait été invitée par des enseignants à donner une conférence à l’Université de Lethbridge. Des commentaires sur les réseaux sociaux l’accusent cependant d’avoir prévu de promouvoir à cette occasion l’idée selon laquelle le wokisme menacerait la liberté d'enseignement.

Né aux États-Unis, le « wokisme » est un mouvement centré sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Il est parfois perçu comme attentatoire à l'universalisme républicain.

Des pétitions contre la conférence

Deux pétitions ont été lancées en ligne par des étudiants et des professeurs protestant contre la venue de Mme Widdowson. L’une recueillait plus de 1700 signatures lundi en début d’après-midi, sur un objectif de 2500 signatures, et l’autre recueillait plus de 1000 signatures sur les 1500 recherchées.

Sur l’un des sites des pétitions, Frances Widdowson est décrite comme une négationniste des pensionnats pour Autochtones, comme une personne qui est contre le mouvement Black Lives Matter et contre les droits des personnes transgenres.

Le président et vice-chancelier de l’Université de Lethbridge, Mike Mahon, souligne le caractère «nuisible» des propos tenus antérieurement par Frances Widdowson. Photo : Fournie par l'Université de Lethbridge

Les atrocités commises dans les pensionnats pour Autochtones sont indéniables [...], la présence de Frances Widdowson sur notre campus banalise les histoires relatées par de nombreux survivants qui ont fréquenté ce système colonial , lit-on sur un autre site de la pétition.

Frances Widdowson était professeure titulaire au département d'économie, de justice et d'études politiques de l'Université Mount Royal de Calgary.

En 2020, elle a fait les manchettes des journaux après avoir déclaré que le mouvement Black Lives Matteravait détruit son université, et que le système des pensionnats avait un avantage éducatif.

Plus de 6000 personnes avaient signé une pétition pour exiger son licenciement, qui est survenu à la fin de 2021.

Frances Widdowson n'a pas encore répondu à une demande de commentaire de CBC /Radio-Canada au sujet de l'annulation de sa conférence.

Avec les informations de Joel Dryden