Le prodige Connor Bedard en tournée en Alberta

Le capitaine des Pats de Regina, Connor Bedard, et ses coéquipiers disputeront quatre matchs dans la province au cours des prochains jours.

La tournée albertaine s’amorcera à Red Deer mardi et se poursuivra à Calgary mercredi. Les Pats affronteront ensuite les Huricanes, à Lethbridge, vendredi, et les Tigers à Medicine Hat, dimanche.

L’équipe ne joue pas à Edmonton, car elle a déjà disputé deux rencontres au domicile des Oil Kings cette saison.

Des arénas remplis

Pour le passage de Connor Bedard à Calgary, l’organisation des Hitmen a annoncé que le deuxième balcon du Saddledome sera exceptionnellement ouvert pour cette rencontre.

Le lendemain de la finale entre le Canada et la République tchèque, on annonçait que, en raison de la grande demande de billets pour cette rencontre, il était nécessaire d’offrir plus de sièges dans l’amphithéâtre.

À Medicine Hat, le deuxième balcon de l’aréna sera également ouvert, car on attend la plus importante foule de la saison. Il se pourrait même que la rencontre se dispute à guichet fermé, puisque la Place COOP peut accueillir 7000 spectateurs et que seulement quelques places sont encore disponibles.

À Lethbridge et à Red Deer, on sait déjà depuis plusieurs semaines que les deux amphithéâtres seront remplis, car tous les billets ont été vendus.

Assistances monstres

Partout où il passe, le hockeyeur de 17 ans attire les foules. Jusqu’à maintenant durant cette saison, il a visité 14 amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur de l’Ouest (WHL). Dans 10 de ces amphithéâtres, la foule la plus importante de la saison a été enregistrée lors de la visite des Pats (à l’exception des soirées teddy bear toss, qui sont très populaires, quel que soit l’adversaire).

Par exemple, à Victoria, 7006 spectateurs sont venus voir le jeune hockeyeur. À titre de comparaison, la deuxième foule en importance de la saison au Save-On-Foods Memorial Arena, de la capitale britanno-colombienne, a été de 4440 spectateurs.

À Edmonton, 8264 spectateurs ont assisté au deuxième duel entre les Oil Kings et les Pats, alors que, en moyenne, on compte 5505 amateurs lors des matchs présentés à la Place Rogers.

Il est clair que les gens veulent voir le jeune phénomène en direct avant qu’il ne fasse le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Connor Bedard est pressenti pour être le premier choix au prochain encan amateur de la LNH . L’équipe qui mettra la main sur le joueur originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, pourra compter, selon la majorité des observateurs, sur un joueur au talent générationnel, comme Sidney Crosby ou Connor McDavid.

Un joueur exceptionnel

Bedard a été le premier joueur de l’histoire de la WHL à obtenir le statut de joueur exceptionnel, ce qui lui a permis de rejoindre les rangs de la Ligue à l’âge de 15 ans, plutôt que 16 ans, comme le veut le règlement.

Ce statut n’avait jamais été accordé auparavant dans l’Ouest, mais l’a été à six reprises dans la Ligue junior majeure de l’Ontario et une fois dans la Ligue junior majeure du Québec.

Ceux qui ont reçu le titre de joueur exceptionnel en Ontario sont John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid, Sean Day, Shane Wright et Michael Misa. Joe Veleno est le seul Québécois à l'avoir reçu.

En tant que joueur de 15 ans avec les Pats, Connor Bedard n’a disputé que 15 matchs, car la saison a été écourtée par la pandémie de COVID-19. Le joueur vedette a de plus quitté son équipe en fin de saison pour participer au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Il a tout de même récolté 28 points, ce qui lui a conféré le 20e rang des marqueurs. Sa moyenne de 1,87 point par match a été la meilleure du circuit.

Après avoir pris le quatrième rang des marqueurs la saison dernière, il occupe, cette saison, le premier rang, loin devant celui qui le suit, et ce, même s’il a raté 11 matchs, notamment parce qu’il a représenté le Canada au Championnat mondial de hockey junior.

Il a récolté 85 points en 34 rencontres, alors qu’en deuxième position on retrouve Zach Benson, du Ice de Winnipeg, qui revendique 66 points en 41 parties.

Le champion du championnat mondial

Ceux qui ne connaissaient pas encore Connor Bedard ont appris à le connaître lors du Championnat mondial de hockey junior, présenté à Moncton et à Halifax en décembre.

Le joueur des Pats de Regina a été exceptionnel dans ce tournoi. Il a aidé le Canada à remporter la médaille d’or avec une performance de 23 points en 7 matchs, devenant ainsi le meilleur marqueur de l’histoire canadienne à ce championnat, le tout à seulement 17 ans.