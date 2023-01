Pluie d’hommages à Winnipeg pour Bobby Hull, qui a permis aux Jets d’accéder à la LNH

M. Hull s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il a été un joueur vedette pour les Blackhawks de Chicago de 1957 à 1972, avec qui il a remporté une coupe Stanley.

Il a par la suite poursuivi sa carrière dans l'Association mondiale avec les Jets de Winnipeg. Le propriétaire d'alors, Ben Hatskin, lui avait offert un contrat de 10 ans d'une valeur de 2,75 millions de dollars, dont 1 million en boni à la signature, pour en faire officieusement le premier millionnaire du hockey.

L'actuel entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness, a salué la grandeur des performances de l'ailier gauche, qui a permis à l'équipe winnipégoise de faire son entrée dans la LNH pour la saison 1979-1980.

On est ici aujourd'hui à cause de Bobby. Notre ligue a connu une croissance rapide en raison de sa venue à Winnipeg en 1972. C'était tout un joueur de hockey, ses statistiques le démontrent et c'est la raison pour laquelle il est au Temple de la renommée du hockey , a lancé Rick Bowness, en conférence de presse, après l'entraînement matinal, lundi.

Bobby Hull (numéro 9) a connu beaucoup de succès avec les Jets. Photo : Radio-Canada

Hull a inscrit 303 buts et 335 passes en 411 matchs dans l'uniforme des Jets lorsque l'équipe était dans l' AMH . Il a disputé une saison avec l'équipe dans la LNH , récoltant 4 buts et six passes en 18 matchs, avant d'être échangé aux Whalers de Hartford.

L'attaquant des Jets Pierre-Luc Dubois croit que c'est une journée triste pour l'organisation et la LNH .

Il a marqué l'histoire de cette organisation. Mon grand-père, mon père et des partisans ont connu cette première génération des Jets et ont grandi avec Bobby Hull. C'était un joueur extraordinaire. Son décès va laisser un grand trou dans l'histoire de cette organisation , a-t-il dit.

Sur les réseaux sociaux, les Jets se sont dits attristés d'apprendre le décès de Bobby Hull, un joueur qui était aussi intronisé au Temple de la renommée de l'équipe.

L'équipe manitobaine reçoit ce soir au Centre Canada Life les Blues de Saint-Louis. Les Jets présenteront une vidéo pour rendre hommage à Bobby Hull, en plus d'inviter les partisans à tenir une minute de silence en sa mémoire.

Bobby Hull ( numéro 9 ) a mené les Jets de Winnipeg à trois conquêtes de la coupe Avco dans l'Association mondiale de hockey, Photo : Radio-Canada

L'ancien coéquipier de Bobby Hull avec les Jets et propriétaire de l'entreprise Joe Daley's Sports & Framing, Joe Daley, se dit triste du départ de son ami.

C'était quelqu'un d'important pour moi, dans ma carrière, pour la ville de Winnipeg. J'aime penser que l'influence qu'il a eue sur la ville et la province est importante et c'est la raison pour laquelle on peut encourager les Jets dans la LNH ce soir , a dit l'ancien gardien de but.

Joe Daley a défendu la cage des Jets de Winnipeg de 1972 à 1979 et il s'estime chanceux d'avoir pu croiser le chemin de Bobby Hull dans sa vie. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Le partisan des Jets Eric Baldwin se souvient de Bobby Hull, surnommé le Golden Jet, comme d'un joueur qui a marqué des générations.

C'était une légende. Avec la courbe sur son bâton. Il avait un lancer frappé foudroyant. Après lui, une génération de joueurs a commencé à tirer les rondelles différemment. Il a définitivement été incroyable pour Winnipeg , dit-il.

Avec Bobby Hull dans ses rangs, les Jets de Winnipeg ont remporté trois coupes Avco, dans l' AMH , entre 1976 et 1979.

Avec des informations de Jérémie Bergeron et de Karen Pauls